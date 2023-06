Bem-estar: como tirar o plástico do dia a dia

No Brasil, somente em 2022, a geração de resíduos plásticos chegou a 13,7 milhões de toneladas, cerca de 64 quilos por pessoa, conforme a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). O ciclo de decomposição do plástico no planeta pode variar entre 20 e 600 anos. Clichê ou não, dizer que a mudança começa por você é, sem dúvida, uma das respostas certas para a pergunta. Sabe o copinho descartável do cafezinho que você eventualmente toma ao longo do dia, o canudinho do suco, as sacolinhas que você traz do supermercado com as compras do mês, as dezenas de embalagens de cosméticos? Tudo isso pode ser evitado ou ganhar novos usos. Por isso, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o CORREIO traz uma lista ações simples que podem ajudar a reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte de resíduos plásticos.