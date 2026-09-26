DIA DO COELHO

Coelhos escondem a dor, têm dentes que não param de crescer e criam vínculos com tutores; veja cuidados

Alimentação, dentes, espaço, reprodução e acompanhamento veterinário exigem atenção

Thais Borges

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:00

Coelhos também são pets companheiros e cheios de afeto Crédito: Magnific/Freepik

Quem convive com um coelho costuma descobrir que, por trás da aparência delicada, existe um animal cheio de personalidade. Eles podem reconhecer a voz do tutor, seguir seus passos pela casa e demonstrar afeto quando se sentem seguros. Para manter uma relação saudável, no entanto, é importante conhecer as necessidades específicas da espécie.

Celebrado neste sábado (26), o Dia Internacional do Coelho é uma oportunidade para reforçar cuidados básicos e esclarecer dúvidas que ainda cercam a criação desses animais.

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Entre os principais pontos de atenção está a alimentação. O feno deve ser a base da dieta e ficar disponível à vontade durante todo o dia. Rico em fibras, ele contribui para o funcionamento do intestino e para o desgaste dos dentes, que crescem continuamente. A ração de boa qualidade deve entrar como complemento, enquanto verduras e legumes seguros e bem higienizados podem ajudar a diversificar a alimentação.

“Um dos maiores estereótipos é imaginar que o coelho come principalmente cenoura. Ela pode ser oferecida em pequenas quantidades, mas não deve ser a base da alimentação. Frutas e vegetais mais ricos em açúcar também precisam ficar restritos a pequenas porções”, explica a veterinária Raíssa Natali, especializada em pets não convencionais do Hospital Veterinário Taquaral.

A dentição exige atenção especial. Tanto os incisivos quanto os dentes posteriores crescem continuamente, a uma velocidade aproximada de um centímetro por mês. Quando o desgaste não acontece de forma adequada, podem ocorrer crescimento excessivo, má oclusão, formação de pontas dentárias e lesões na boca.

Alguns sinais indicam que é hora de procurar atendimento veterinário. Entre eles estão redução do apetite, dificuldade para mastigar, alimento caindo da boca, preferência por alimentos macios, salivação, queixo molhado, perda de peso, diminuição das fezes, lacrimejamento e aumento de volume na face.

“Coelhos costumam esconder sinais de dor. Por isso, uma mudança pequena no comportamento ou na alimentação já merece atenção. Se o animal deixa de comer, não é indicado esperar para ver se melhora. A redução da ingestão pode estar associada a dor, doença dentária ou alterações gastrointestinais e evoluir rapidamente para um quadro grave”, alerta Raíssa.

Espaço

O ambiente é outro cuidado que pode ser subestimado. Uma gaiola pequena não atende às necessidades de um coelho. O espaço precisa permitir que o animal fique completamente esticado, dê alguns saltos, corra, explore e tenha áreas separadas para alimentação, descanso, banheiro e esconderijo.

Segundo a veterinária, o piso deve ser firme, seco, antiderrapante e confortável. Grades e telas podem provocar lesões nas patas. Túneis, caixas de papelão, esconderijos e feno espalhado pelo ambiente são alternativas de enriquecimento que estimulam comportamentos naturais.

Os coelhos também podem circular pela casa, desde que o ambiente esteja preparado. Fios elétricos, plantas tóxicas, objetos que possam ser roídos e ingeridos, pisos muito lisos e a convivência com cães e gatos são fatores que exigem atenção.

A espécie é mais sensível ao calor do que ao frio. Por isso, o ambiente deve ser ventilado e protegido da exposição direta ao sol e de temperaturas elevadas.

Reprodução

A reprodução é outro aspecto que pode surpreender os tutores. Dependendo da raça, do porte e do desenvolvimento individual, machos e fêmeas podem atingir a maturidade sexual entre 4 e 6 meses. A gestação dura, em média, de 30 a 32 dias, e uma ninhada pode ter de poucos filhotes a mais de 10.

A fêmea pode engravidar novamente pouco tempo depois do parto. Por isso, quando não há intenção de reprodução, machos e fêmeas devem ser separados antes da maturidade sexual. A identificação correta do sexo também é importante, especialmente entre animais jovens.

Para coelhos que não serão destinados à reprodução, a castração pode ajudar a evitar ninhadas, reduzir comportamentos influenciados pelos hormônios e prevenir doenças do aparelho reprodutivo. A indicação para ambos os sexos é a partir dos 5 meses, conforme avaliação veterinária.

O acompanhamento periódico com um médico-veterinário com experiência em coelhos e pets não convencionais permite avaliar peso, condição corporal, alimentação, hidratação, comportamento, ambiente, pele, olhos, ouvidos, trato gastrointestinal e sistema urinário, além da boca e dos dentes.

“Não devemos esperar o animal apresentar sintomas para procurar atendimento. Como os dentes crescem continuamente, alterações podem aparecer antes de o tutor perceber algum problema. A consulta preventiva ajuda a identificar essas mudanças e orientar os cuidados de acordo com cada animal”, destaca a veterinária.

O atendimento veterinário deve ser procurado rapidamente diante de sinais como falta de apetite, prostração, constipação, salivação excessiva ou abdômen abaulado. A redução da produção de fezes também exige atenção e não deve ser acompanhada apenas em casa na expectativa de que desapareça.

Apesar da fama de animais reservados, coelhos podem ser bastante carinhosos. Eles reconhecem os tutores pela voz, pelo cheiro, pela rotina e pelas experiências positivas. Alguns seguem a pessoa pela casa, deitam-se por perto ou lambem o tutor, comportamento associado ao cuidado social entre coelhos.

A relação, porém, depende do respeito ao espaço e à linguagem corporal do animal.