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DogHero é condenada a pagar R$ 4 mil após cadela sofrer lesões graves durante hospedagem

TJDFT manteve decisão que responsabiliza plataforma por danos sofridos pelo animal e reconhece danos morais ao tutor

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14:17

Certas raças de cachorro são conhecidas por preservar a expressão doce e a aparência de filhote, independentemente da idade (Imagem: Standret | Shutterstock)
Imagem ilustrativa Crédito: Imagem: Standret | Shutterstock

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve, de forma unânime, a condenação da DogHero Agência Online de Serviços para Animais de Estimação Ltda ao pagamento de R$4 mil por danos morais a um tutor cuja cadela sofreu lesões graves durante uma hospedagem contratada por meio da plataforma. As informações são da assessoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

O tutor havia contratado pelo aplicativo uma hospedagem de dez dias para o animal. Ao final do período, a cadela foi devolvida com lesões graves, dificuldade para se locomover e odor de urina. O quadro exigiu internação veterinária e chegou a apresentar risco de amputação.

Cuidados com os pets antes de viajar ou deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa

Consulte o médico-veterinário antes da viagem. por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
A avaliação profissional permite verificar as condições gerais de saúde do animal e indicar os cuidados necessários conforme o destino, o clima, o contato com outros animais e o ambiente que será frequentado durante as férias. por Imagem: yar-andy | Shutterstock
Mantenha a vacinação em dia. por Reprodução | Instagram
A carteira de vacinação deve ser conferida com antecedência antes de viagens, hospedagens em hotéis ou permanência em creches. por Imagem: Kasefoto | Shutterstock
Além de prevenir doenças graves, muitas vacinas são requisitos para esses estabelecimentos e ajudam a reduzir a circulação de agentes infecciosos entre os animais. por Reprodução | Instagram
Atualize a proteção contra parasitas. por Reprodução | Instagram
A prevenção contra pulgas, carrapatos, sarnas e outros parasitas deve ocorrer antes da exposição a novos ambientes. O médico-veterinário poderá indicar a solução mais adequada de acordo com o perfil do animal e o destino da viagem. por Reprodução | Freepik
Para cães que viajarão para regiões com ocorrência de Leishmaniose Visceral Canina, o uso contínuo de coleiras repelentes também é uma medida importante de proteção contra o mosquito-palha. por Reprodução | Freepik
Já em viagens para áreas endêmicas para dirofilariose, conhecida como verme do coração, é necessário considerar o uso de produtos preventivos contra a doença. por Reprodução | Freepik
Escolha hospedagens que priorizem a prevenção. por Reprodução | Freepik
Caso o pet permaneça em hotéis ou creches durante as férias, é importante optar por locais que exijam vacinação atualizada, tenham protocolos de higiene e realizem controle adequado de parasitas, contribuindo para a segurança de todos os animais. por Reprodução | Freepik
Mesmo em casa, a prevenção continua essencial. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
A rotina preventiva deve ser mantida mesmo quando o animal não viaja. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Vacinação e proteção antiparasitária precisam estar em dia, especialmente se o pet receber visitas, frequentar creches, parques, passeios ou ficar sob os cuidados de familiares e pet sitters. por Shutterstock
No caso dos gatos, preserve a rotina sempre que possível. por Shutterstock
Diferentemente dos cães, muitos felinos se adaptam melhor quando permanecem em casa durante a ausência dos responsáveis. por Shutterstock
Sempre que possível, a recomendação é contratar um profissional para realizar visitas no próprio ambiente do animal, evitando mudanças que podem gerar estresse e afetar seu bem-estar. por Shutterstock
Mantenha o sofá bem cuidado mesmo com crianças e pets em casa por Shutterstock
Caso a hospedagem seja necessária, a orientação é buscar estabelecimentos com conceito cat-friendly, que ofereçam ambientes e práticas adaptadas às necessidades dos gatos, tornando a experiência mais segura e confortável. por Imagem: New Africa | Shutterstock
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Consulte o médico-veterinário antes da viagem. por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

As despesas relacionadas ao tratamento veterinário foram reembolsadas administrativamente pela empresa. O tutor, no entanto, também buscou indenização por danos morais em razão do ocorrido.

Responsável

Durante o processo, a DogHero argumentou que atuava apenas como intermediadora entre tutores e anfitriões e, por isso, não deveria responder diretamente pelos danos sofridos pelo animal. A empresa também sustentou que o reembolso das despesas veterinárias seria suficiente para afastar a existência de dano moral.

Os argumentos foram rejeitados pela Turma Recursal. Os julgadores entenderam que a empresa integra a cadeia de consumo, obtém lucro com a intermediação dos serviços e deve responder solidariamente por eventuais falhas ocorridas durante a hospedagem.

O colegiado também considerou que a plataforma oferece mecanismos de proteção ao consumidor, como a chamada Garantia Veterinária, o que reforçaria sua responsabilidade na relação de consumo.

Ao analisar o pedido de indenização, os julgadores consideraram que o reembolso das despesas veterinárias reparou apenas os prejuízos materiais relacionados ao tratamento da cadela.

Para a Turma Recursal, o vínculo afetivo entre tutores e animais de estimação faz com que situações graves envolvendo os pets possam ultrapassar os transtornos comuns de uma relação contratual.

Segundo a decisão, o "animal de estimação integra o vínculo afetivo familiar, de modo que sua devolução com lesões graves gera angústia e sofrimento que ultrapassam os transtornos ordinários de uma relação contratual".

Tags:

Pets Justiça

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