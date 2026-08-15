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O pelo do seu pet pode guardar pistas sobre a saúde dele; saiba o que o exame revela

Análise pode identificar minerais, metais pesados e possíveis sinais de exposição ambiental

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:30

Os pets precisam de cuidados redobrados no inverno (Imagem: New Africa | Shutterstock)
[Edicase]Os pets precisam de cuidados redobrados no inverno (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Passar mais tempo ao lado dos pets é um desejo comum entre os tutores. Por isso, exames capazes de identificar fatores que podem contribuir para uma vida mais longa e saudável dos animais têm ganhado espaço. Foi o que ocorreu na edição de 2026 da Pet Vet Expo, considerada a principal feira da indústria veterinária da América Latina.

Entre as empresas que apresentaram novidades no evento está a brasileira Petgenoma. Desde 2022, a marca oferece testes de DNA que podem identificar riscos oncológicos, obesidade e predisposição genética para 300 doenças em cães e 90 em gatos. Os exames também incluem um painel de composição genética para mais de 250 raças, entre outras análises. A coleta do material é feita em casa, por meio da saliva do animal.

Metade dos brasileiros evita falar sobre o envelhecimento dos pets, revela pesquisa

O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock
Esse foi um dos achados de uma pesquisa realizada com mil tutores de cães e gatos no Brasil, encomendada pela Royal Canin e conduzida pela Censuswide. por Imagem: Anna Averianova | Shutterstock
O levantamento mostrou que essa percepção pode influenciar diretamente a forma como os responsáveis cuidam da saúde dos pets ao longo da vida. por Imagem: Paparacy | Shutterstock
Os dados indicam que a dificuldade em abordar o envelhecimento está ligada principalmente ao aspecto emocional. por Imagem: nik174 | Shutterstock
Entre os entrevistados que evitam falar sobre o tema, 67% afirmam que pensar no assunto causa tristeza, enquanto 38,7% dizem não enxergar o animal como idoso por considerá-lo um membro da família. Além disso, 63% demonstram receio de não conseguir oferecer os cuidados necessários na velhice do pet, e 32% acreditam, de forma equivocada, que não há medidas capazes de minimizar os impactos do avanço da idade. por Reprodução | Freepik
Ainda que envelhecer seja um processo natural, muitos tutores ainda não consideram necessário discutir o tema com o médico-veterinário. por Reprodução | Freepik
Segundo a pesquisa, 34,3% dos participantes afirmam que só passam a pensar no assunto quando surgem problemas de saúde, enquanto 35,2% não adotam medidas preventivas porque o animal aparenta estar saudável e não apresenta sinais visíveis de envelhecimento. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida. O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida.  por Foto: Banco de Imagens
O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. por Divulgação
Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente.  por Imagem: New Africa | Shutterstock
Apesar de 61,2% dos tutores afirmarem levar seus animais para consultas de rotina e 38,5% procurarem atendimento ao perceber mudanças de comportamento, um em cada quatro entrevistados aponta o custo dos serviços veterinários como um obstáculo para agir preventivamente. Como muitos relacionam o envelhecimento apenas ao aparecimento de sintomas evidentes, acabam perdendo a oportunidade de adotar medidas preventivas no momento em que elas podem trazer maior benefício. por Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock
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O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock

Segundo a empresa, um dos diferenciais da solução é o atendimento facilitado por uma equipe de veterinários e geneticistas, já que se trata de uma marca 100% nacional. O corpo clínico também conta com conhecimento técnico sobre características das raças mais comuns no Brasil.

Outro exame que chamou atenção no evento acaba de chegar ao país. A tecnologia, desenvolvida há 50 anos na Alemanha, permite analisar pelos, unhas e cascos para identificar a presença de minerais e metais pesados nos animais. O resultado pode auxiliar na investigação de possíveis desequilíbrios nutricionais ou exposições ambientais capazes de provocar alterações que nem sempre são identificadas em exames convencionais.

A proposta é utilizar o material coletado do animal para construir um histórico de exposição. Segundo o pesquisador e nutrólogo Silvio Laganá, responsável pelo Pet Hair Lab, o pelo funciona como uma espécie de registro, capaz de armazenar por mais tempo informações sobre as toxinas às quais o animal foi exposto.

O especialista explica que o exame produz um laudo gráfico acompanhado de uma interpretação sobre possíveis fatores relacionados às alterações presentes no ambiente em que o animal vive. “Se aparece mercúrio, por exemplo, é preciso avaliar a ração e verificar se ela contém peixe, que pode apresentar contaminação por esse metal”.

A competição entre minerais é outro exemplo citado pelo pesquisador. Segundo ele, um pet com problemas ósseos e articulares e deficiência de cálcio pode apresentar excesso de alumínio no organismo. Nesse cenário, a suplementação de cálcio pode não ser devidamente absorvida. Dessa forma, a análise mineral capilar pode auxiliar na definição da melhor abordagem para o tratamento.

Para o especialista, manter o equilíbrio nutricional e reduzir a exposição a substâncias potencialmente tóxicas pode contribuir para uma longevidade mais saudável dos pets. “Quando você consegue equilibrar isso, você melhora a expectativa e a qualidade de vida do seu animal de estimação”.

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Pets

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