SAÚDE ANIMAL

Pelos brancos dos pets podem ficar amarelos; entenda o motivo e como evitar

Animais de pelagem clara precisam de cuidados específicos para proteger os fios e a pele

Thais Borges

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:25

[Edicase]O banho ajuda a prevenir doenças dermatológicas nos pets (Imagem: RavenaJuly | Shutterstock) Crédito:

Quem tem cabelos loiros ou decidiu assumir os fios brancos provavelmente já percebeu que, com o passar do tempo, eles podem adquirir uma tonalidade amarelada e perder o brilho. O mesmo fenômeno pode ocorrer com cães e gatos de pelagem branca ou clara. No caso dos animais, porém, a escolha dos produtos exige atenção redobrada, já que shampoos inadequados podem ressecar ou sensibilizar a pele.

A pouca ou nenhuma presença de melanina nesses fios contribui para a mudança de tonalidade. O pigmento natural, responsável pela coloração, também ajuda na proteção contra a radiação ultravioleta (UV). Com menos melanina, os pelos ficam mais vulneráveis à ação do sol. Quando a pele também apresenta baixa pigmentação, a exposição aos raios solares merece atenção ainda maior, embora isso não signifique que todo pet de pelagem branca ou clara terá problemas dermatológicos.

Metade dos brasileiros evita falar sobre o envelhecimento dos pets, revela pesquisa 1 de 12

“Os shampoos matizadores e clareadores encontrados normalmente no mercado promovem uma limpeza profunda com foco no embelezamento, o que pode acabar ressecando a pele e deixando os pelos opacos, com aquele efeito de ‘estopa’. O cuidado com a pelagem branca precisa considerar também a hidratação e a proteção da pele”, afirma a médica-veterinária e CEO da Vidaá, Nathália Starek.

A preocupação faz parte de uma mudança na forma como os cuidados com os animais são entendidos. Em vez de priorizar apenas características como brilho, maciez e aparência dos pelos, o conceito de skincare pet coloca a saúde da pele e da pelagem no centro da rotina, levando em consideração as necessidades individuais de cada animal.

Essa personalização é importante porque não existe uma rotina única capaz de atender a todos os tipos de pelagem. “Quando falamos de pelagens claras, não basta pensar em neutralizar o amarelo. É preciso preservar a barreira da pele e manter os fios hidratados e protegidos. A aparência saudável da pelagem é consequência desse cuidado”, acrescenta Nathália.

A rotina de cuidados deve incluir hidratação, proteção dos fios e atenção às características naturais de cada tipo de pelagem.

Uma das opções disponíveis para esse cuidado é o WhiteSkin, da Vidaá, um booster matizante e de hidratação intensa desenvolvido para animais com pelagem branca ou clara e pele sensível. O produto reúne nove óleos vegetais e cinco extratos botânicos na fórmula, com ação para neutralizar os tons amarelados e formar um filtro UV que auxilia na prevenção do fotoamarelamento.