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Pelos brancos dos pets podem ficar amarelos; entenda o motivo e como evitar

Animais de pelagem clara precisam de cuidados específicos para proteger os fios e a pele

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:25

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O banho ajuda a prevenir doenças dermatológicas nos pets (Imagem: RavenaJuly | Shutterstock) Crédito:

Quem tem cabelos loiros ou decidiu assumir os fios brancos provavelmente já percebeu que, com o passar do tempo, eles podem adquirir uma tonalidade amarelada e perder o brilho. O mesmo fenômeno pode ocorrer com cães e gatos de pelagem branca ou clara. No caso dos animais, porém, a escolha dos produtos exige atenção redobrada, já que shampoos inadequados podem ressecar ou sensibilizar a pele.

A pouca ou nenhuma presença de melanina nesses fios contribui para a mudança de tonalidade. O pigmento natural, responsável pela coloração, também ajuda na proteção contra a radiação ultravioleta (UV). Com menos melanina, os pelos ficam mais vulneráveis à ação do sol. Quando a pele também apresenta baixa pigmentação, a exposição aos raios solares merece atenção ainda maior, embora isso não signifique que todo pet de pelagem branca ou clara terá problemas dermatológicos.

Metade dos brasileiros evita falar sobre o envelhecimento dos pets, revela pesquisa

O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock
Esse foi um dos achados de uma pesquisa realizada com mil tutores de cães e gatos no Brasil, encomendada pela Royal Canin e conduzida pela Censuswide. por Imagem: Anna Averianova | Shutterstock
O levantamento mostrou que essa percepção pode influenciar diretamente a forma como os responsáveis cuidam da saúde dos pets ao longo da vida. por Imagem: Paparacy | Shutterstock
Os dados indicam que a dificuldade em abordar o envelhecimento está ligada principalmente ao aspecto emocional. por Imagem: nik174 | Shutterstock
Entre os entrevistados que evitam falar sobre o tema, 67% afirmam que pensar no assunto causa tristeza, enquanto 38,7% dizem não enxergar o animal como idoso por considerá-lo um membro da família. Além disso, 63% demonstram receio de não conseguir oferecer os cuidados necessários na velhice do pet, e 32% acreditam, de forma equivocada, que não há medidas capazes de minimizar os impactos do avanço da idade. por Reprodução | Freepik
Ainda que envelhecer seja um processo natural, muitos tutores ainda não consideram necessário discutir o tema com o médico-veterinário. por Reprodução | Freepik
Segundo a pesquisa, 34,3% dos participantes afirmam que só passam a pensar no assunto quando surgem problemas de saúde, enquanto 35,2% não adotam medidas preventivas porque o animal aparenta estar saudável e não apresenta sinais visíveis de envelhecimento. por Imagem: 135pixels | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida. O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Entre os sinais mais frequentemente associados pelos tutores à velhice dos pets estão a diminuição do ritmo durante os passeios, o surgimento de pelos brancos, a perda de audição e alterações na visão. No entanto, especialistas alertam que esses indícios costumam aparecer apenas em fases mais avançadas da vida.  por Foto: Banco de Imagens
O tema ganha ainda mais relevância porque muitos animais adotados durante a pandemia de covid-19 estão chegando agora à meia-idade. por Divulgação
Estudos científicos recentes, desenvolvidos com apoio do Royal Canin Research Center, indicam que esse período  (geralmente entre 6 e 8 anos para gatos e entre 5 e 7 anos para cães) representa uma fase decisiva para a saúde futura, quando alterações fisiológicas discretas, como mudanças no metabolismo, na composição corporal, na função cognitiva e na mobilidade, começam a ocorrer silenciosamente.  por Imagem: New Africa | Shutterstock
Apesar de 61,2% dos tutores afirmarem levar seus animais para consultas de rotina e 38,5% procurarem atendimento ao perceber mudanças de comportamento, um em cada quatro entrevistados aponta o custo dos serviços veterinários como um obstáculo para agir preventivamente. Como muitos relacionam o envelhecimento apenas ao aparecimento de sintomas evidentes, acabam perdendo a oportunidade de adotar medidas preventivas no momento em que elas podem trazer maior benefício. por Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock
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O envelhecimento dos animais de estimação ainda é um assunto delicado para muitos brasileiros. por Imagem: Budimir Jevtic | Shutterstock

“Os shampoos matizadores e clareadores encontrados normalmente no mercado promovem uma limpeza profunda com foco no embelezamento, o que pode acabar ressecando a pele e deixando os pelos opacos, com aquele efeito de ‘estopa’. O cuidado com a pelagem branca precisa considerar também a hidratação e a proteção da pele”, afirma a médica-veterinária e CEO da Vidaá, Nathália Starek.

A preocupação faz parte de uma mudança na forma como os cuidados com os animais são entendidos. Em vez de priorizar apenas características como brilho, maciez e aparência dos pelos, o conceito de skincare pet coloca a saúde da pele e da pelagem no centro da rotina, levando em consideração as necessidades individuais de cada animal.

Essa personalização é importante porque não existe uma rotina única capaz de atender a todos os tipos de pelagem. “Quando falamos de pelagens claras, não basta pensar em neutralizar o amarelo. É preciso preservar a barreira da pele e manter os fios hidratados e protegidos. A aparência saudável da pelagem é consequência desse cuidado”, acrescenta Nathália.

A rotina de cuidados deve incluir hidratação, proteção dos fios e atenção às características naturais de cada tipo de pelagem.

Uma das opções disponíveis para esse cuidado é o WhiteSkin, da Vidaá, um booster matizante e de hidratação intensa desenvolvido para animais com pelagem branca ou clara e pele sensível. O produto reúne nove óleos vegetais e cinco extratos botânicos na fórmula, com ação para neutralizar os tons amarelados e formar um filtro UV que auxilia na prevenção do fotoamarelamento.

O produto deve ser misturado ao shampoo de base neutra NeutraSkin durante o banho. Segundo a marca, a fórmula também atua na hidratação, nutrição e proteção da pele, além de ajudar no alívio de coceiras e no alinhamento das cutículas dos fios. A proposta é proporcionar mais brilho e maleabilidade, contribuir para a redução da quebra e evitar uma limpeza excessivamente agressiva.

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Pets

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