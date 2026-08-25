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Seu cachorro pode entrar no mar? Veja 3 dicas para apresentar a água ao pet com segurança

História real de um cão que teve o primeiro contato com o oceano mostra como respeitar o ritmo do animal pode tornar a experiência mais tranquila

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:32

Seu cachorro pode entrar no mar? Veja 3 dicas para apresentar a água ao pet com segurança
Seu cachorro pode entrar no mar? Veja 3 dicas para apresentar a água ao pet com segurança Crédito: Galyna Andrushko

A convivência entre um tutor e seu cão pode proporcionar experiências que vão muito além da rotina. Passeios, viagens e novos ambientes são oportunidades para fortalecer a relação de confiança entre os dois, desde que os limites e o tempo de adaptação do animal sejam respeitados. Às vésperas do Dia Mundial do Cachorro, celebrado nesta qurta-feira (26), a data também chama atenção para os cuidados e experiências compartilhadas com esses companheiros.

Essa relação de cumplicidade é o ponto central da história de Brown, um cão resgatado que descobre as paisagens e os encantos de Florianópolis. Em O velho e o cão, o escritor Fernando Machado transforma a primeira experiência real do animal com o mar em uma narrativa sobre amizade, paciência e superação.

5 dicas para estimular a mente dos cães e contribuir para o bem-estar dos pets

1. Invista em brinquedos interativos. por Reprodução | Instagram
Itens que estimulam o raciocínio e incentivam a busca por recompensas ajudam a reduzir o tédio e exercitar habilidades cognitivas. por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
2. Transforme a alimentação em uma atividade. por Reprodução | Instagram
Esconder petiscos ou utilizar brinquedos recheáveis faz com que o cão use o olfato e o raciocínio durante as refeições. por Reprodução | Freepik
3. Varie os passeios. por Reprodução | Freepik
Novos trajetos, ambientes e estímulos sensoriais tornam a rotina mais rica e oferecem experiências importantes para o desenvolvimento comportamental. por Reprodução | Freepik
4. Ensine novos comandos e brincadeiras. por Shutterstock
Sessões curtas de treinamento fortalecem a relação entre tutor e animal e ajudam a manter o cérebro ativo. por Divulgação
5. Promova enriquecimento ambiental. por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Caixas, obstáculos, tapetes olfativos e atividades de exploração deixam o ambiente doméstico mais interessante e estimulante. por Imagem: Shakirov Albert | Shutterstock
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1. Invista em brinquedos interativos. por Reprodução | Instagram

A partir da história, é possível destacar alguns cuidados importantes para quem pretende apresentar a praia e o mar ao cão pela primeira vez. A adaptação deve ser gradual, respeitando os sinais do animal para que o contato com a água seja seguro e positivo.

1. O recuo diante do desconhecido

O contato com a areia molhada e a água pode ser uma experiência completamente nova para o cão. O barulho das ondas, o movimento da espuma e a sensação da água salgada nas patas podem provocar insegurança. Foi o que aconteceu com Brown: ao sentir a água, ele recuou, desconfiado diante daquele ambiente desconhecido.

Nesse momento, a principal recomendação é respeitar o medo e a hesitação do animal. Forçá-lo a entrar na água ou puxá-lo pela coleira pode aumentar o estresse e transformar uma experiência nova em algo traumático.

Respeite o ritmo: Deixe o cão explorar a areia, cheirar o ambiente, observar a espuma e se acostumar gradualmente com o som das ondas e do vento. Permita que ele se aproxime da água e molhe as patas no próprio ritmo, sem pressioná-lo.

2. O momento da vulnerabilidade

O contato com a água deve acontecer de forma gradual. Na história, o velho entra no mar devagar e chama Brown com tranquilidade. Encorajado pela confiança do tutor, o cão avança, mas chega a um momento mais delicado quando suas patas deixam de tocar o fundo.

Nesse instante, Brown fica tenso e começa a patalear de maneira desajeitada. A situação poderia evoluir para o pânico, mas a postura tranquila do tutor ajuda a transmitir segurança ao animal.

Seja o porto seguro: Permaneça próximo enquanto o cão estiver em águas rasas e, se necessário, ofereça suporte leve sob o tórax. Mantenha uma voz calma e alegre. A tranquilidade do tutor pode ajudar o animal a entender que aquela é uma situação segura.

3. A flutuação e a corrida da vitória

Quando percebe que o movimento das patas é suficiente para mantê-lo na superfície, Brown muda o ritmo. A tensão dá lugar a movimentos mais fluidos e ele consegue nadar até o tutor. A experiência se transforma em uma descoberta: a água, que antes parecia ameaçadora, também pode proporcionar liberdade.

Depois de sair do mar, o cão chacoalha o pelo e corre pela praia, demonstrando a alegria com a nova experiência.

Elogie, comemore e cuide: Depois do banho de mar, permita que o cão se movimente e gaste energia, sempre observando o ambiente. Ofereça água potável para evitar que ele beba água salgada e dê uma ducha para remover o sal da pele e da pelagem.

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