BEM-ESTAR ANIMAL

Teste genético para cães e gatos revela riscos de doenças antes dos primeiros sintomas

Exame feito uma única vez pode apontar predisposições a mais de 300 doenças em cães e 90 em gatos

Thais Borges

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:56

Cachorros e Gatos Crédito: Renato Rocca, Pexels

Grizlle era um boxer e morreu ainda jovem. A perda marcou o executivo Eduardo Lemos, que, anos depois, ao assistir a um documentário sobre genética, se deparou com uma pergunta difícil: se as ferramentas disponíveis hoje já existissem naquela época, seria possível identificar algum risco e cuidar dele de outra maneira? Não há como saber se um teste teria mudado aquela história, mas a dúvida o levou a estudar o tema e, posteriormente, a fundar a Petgenoma, empresa brasileira especializada em testes genéticos para animais.

A história de Grizlle ajuda a contextualizar uma tecnologia que começa a ganhar espaço nos cuidados com cães e gatos. Por meio de uma coleta bucal simples e indolor, o teste genético analisa o DNA do animal e identifica variantes associadas a predisposições a doenças, sensibilidades a determinados medicamentos e outras características que podem contribuir para o acompanhamento ao longo da vida.

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O exame não diagnostica doenças e não significa que o animal necessariamente desenvolverá uma determinada condição. As informações genéticas funcionam como sinais de atenção, que devem ser interpretados pelo médico-veterinário em conjunto com o histórico do pet, a avaliação clínica, os exames de rotina e fatores como idade, alimentação, peso e estilo de vida.

Ao contrário de exames que retratam as condições do organismo em um determinado momento, o teste genético pode ser feito uma única vez, já que o DNA permanece o mesmo durante toda a vida. Quanto mais cedo essas informações são conhecidas, maior é o período disponível para que o responsável e o médico-veterinário avaliem estratégias de acompanhamento e prevenção.

Os painéis disponíveis atualmente podem identificar predisposições relacionadas a condições cardíacas, renais, neurológicas, oftalmológicas e oncológicas, entre outras. Um resultado que aponte maior risco para determinada doença pode levar o médico-veterinário a recomendar atenção a sinais específicos ou a realização de exames periódicos direcionados. As condutas, porém, dependem sempre da avaliação individual do animal.

“O teste genético não prevê o futuro nem determina que uma doença irá acontecer. Seu valor está em oferecer uma informação que antes não estava disponível. Quando conhecemos uma predisposição, podemos conversar com o médico-veterinário sobre quais sinais observar, quais exames podem ser acompanhados e quais aspectos da rotina merecem mais atenção. É uma forma de transformar conhecimento em cuidado antecipado”, explica o fundador e CEO da Petgenoma, Eduardo Lemos.

Medicamentos

Outra possibilidade está na farmacogenética, área que investiga como características presentes no DNA podem influenciar a resposta do organismo a determinados medicamentos. Alguns animais apresentam variantes associadas a maior sensibilidade ou a diferenças na metabolização de certos fármacos. Ter acesso a essa informação pode ajudar o médico-veterinário a avaliar com maior cautela as alternativas disponíveis em situações como tratamentos contínuos, cirurgias e procedimentos anestésicos.

“Cada animal pode responder de maneira diferente a um mesmo medicamento. A farmacogenética acrescenta uma informação individual ao processo de decisão, permitindo que o médico-veterinário considere possíveis sensibilidades ao definir um tratamento. Não se trata de indicar automaticamente um medicamento ou uma dose, mas de oferecer mais um dado para uma escolha clínica fundamentada e personalizada”, afirma.

O responsável recebe em casa um kit com as orientações para realizar a coleta bucal, sem necessidade de agulhas ou sedação. Depois, o material é encaminhado ao laboratório da Petgenoma, localizado na Universidade de São Paulo (USP), onde o DNA é submetido a análises genéticas e bioinformáticas. Segundo a empresa, o relatório fica disponível em até 15 dias úteis após o recebimento da amostra.

Para o gerente regional de Diagnósticos de Precisão para a América Latina na QIAGEN, Arthur Silva, a companhia que fornece as tecnologias utilizadas na coleta e na extração do DNA, a etapa pode parecer um detalhe, mas a qualidade do resultado começa na fricção do coletor na bochecha do animal.

“Se a amostra rende pouco material ou chega degradada, o laboratório não consegue analisar e o tutor precisa repetir a coleta. O coletor e a química de extração contribuem para que essa etapa não seja o ponto fraco do exame".

Os testes avaliam mais de 300 riscos genéticos à saúde em cães e mais de 90 em gatos, além de informações relacionadas à farmacogenética. De acordo com a modalidade escolhida, os resultados também podem incluir dados sobre composição racial, características físicas e comportamentais, consanguinidade, parentesco, predisposição à obesidade e riscos oncológicos.

“A comparação com a vacina ajuda a mostrar como precisamos ampliar a ideia de prevenção. A vacinação protege contra doenças infecciosas específicas; o teste genético oferece informações que podem apoiar o acompanhamento de riscos hereditários e condições crônicas. São ferramentas diferentes, que não se substituem, mas que contribuem para uma mesma mudança de olhar: cuidar da saúde antes que um problema apareça”, acrescenta Eduardo Lemos.

Para Eduardo, a principal contribuição da tecnologia está justamente na possibilidade de oferecer às famílias informações que ele não tinha quando cuidava de Grizlle.

“Não é possível afirmar que um teste teria mudado a história dele. Mas aquela perda me fez pensar em quantos animais poderiam ser acompanhados de maneira diferente se seus responsáveis e veterinários conhecessem alguns riscos com antecedência. A Petgenoma nasceu desse desejo de tornar a genética acessível e útil para ajudar os pets a viverem mais e melhor”, conclui.