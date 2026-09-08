CRISE

11 diretores da PF colocam os cargos à disposição e manifestam apoio a Andrei Rodrigues

Diretor-geral foi afastado preventivamente por André Mendonça

Mariana Rios

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:35

Andrei Rodrigues: afastado por Mendonça Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Onze diretores da Polícia Federal divulgaram nesta terça-feira (8) uma carta em que manifestam “total apoio” ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, afastado preventivamente do cargo pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os dirigentes também declararam apoio ao diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, que foi afastado junto com Andrei. Na carta, eles colocam os próprios cargos à disposição do diretor-geral interino da Polícia Federal, William Marcel Murad.

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Segundo os diretores, Andrei tem uma trajetória profissional marcada pela atuação “técnica, isenta e responsável” e pela defesa da instituição.

“Da mesma forma como a Instituição Polícia Federal tem, em sua história e feitos, a razão de sólida admiração dos brasileiros, o Dr. Andrei também conta com um percurso profissional dedicado à defesa da PF, com atuação técnica, isenta e responsável”, afirma o documento.

Andrei foi afastado por Mendonça na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a decisão, o diretor-geral da PF teve participação no monitoramento ilegal do ministro durante agosto, período em que pelo menos seis relatórios internos teriam sido produzidos.

Na manifestação, os diretores também afirmam que “narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais” não seriam capazes de apagar a trajetória profissional de Andrei.

A carta menciona ainda “ataques” à Polícia Federal e “usurpação de funções”. Os diretores dizem considerar de interesse público defender uma instituição que, segundo eles, é responsável por assegurar o Estado Democrático de Direito.

“Para que fique absolutamente claro, repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana”, diz o texto.

Os signatários classificam as acusações como “desprovidas de fundamento” e afirmam que elas atingem a história e a credibilidade da instituição. Ao final, reiteram que colocam os cargos à disposição de William Murad.

Gilmar pediu vistas

O afastamento de Andrei também começou a ser analisado pela Segunda Turma do STF. O colegiado chegou a formar maioria de três dos cinco ministros para confirmar a decisão de Mendonça, mas a conclusão do julgamento foi adiada após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.