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11 diretores da PF colocam os cargos à disposição e manifestam apoio a Andrei Rodrigues

Diretor-geral foi afastado preventivamente por André Mendonça

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:35

andrei rodrigues
Andrei Rodrigues: afastado por Mendonça Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Onze diretores da Polícia Federal divulgaram nesta terça-feira (8) uma carta em que manifestam “total apoio” ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, afastado preventivamente do cargo pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os dirigentes também declararam apoio ao diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, que foi afastado junto com Andrei. Na carta, eles colocam os próprios cargos à disposição do diretor-geral interino da Polícia Federal, William Marcel Murad.

8 curiosidades da Lei 15.480 que destina parte do dinheiro das bets à Polícia Federal

O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação
O repasse será escalonado até 2028: a Polícia Federal não receberá os 3% imediatamente. A transferência será gradual: 1% da arrecadação das bets em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028 por Divulgação/Polícia Federal
A PF poderá receber até R$ 200 milhões ainda este ano: além da fatia das bets, a lei autoriza o governo federal a fazer um aporte extraordinário de até R$ 200 milhões ao Funapol em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional por Divulgação
Cai um limite que existia desde 1997: antes da nova lei, havia um teto para o uso de recursos do Funapol em despesas como auxílio-saúde e indenizações. Com a sanção, esse limite deixa de existir, dando mais flexibilidade para o uso do fundo nessas finalidades por Divulgação
A lei também beneficia outras forças federais: embora o dinheiro das bets seja destinado ao Funapol, a norma determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estenda o custeio da assistência à saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal Federal. Já a remuneração por atividades extraordinárias dessas corporações dependerá de outra legislação por Divulgação
O dinheiro não poderá ser usado para qualquer despesa da PF: embora o Funapol tenha diversas finalidades, a lei especifica que os recursos provenientes das bets serão destinados ao custeio da assistência à saúde dos servidores, ao pagamento por atividades extraordinárias e às demais despesas autorizadas para o fundo. Ou seja, a verba tem destinação definida e não entra como um recurso totalmente livre por Divulgação
A lei nasceu da Medida Provisória 1.348/2026, editada pelo governo em abril. Como toda MP, ela passou a produzir efeitos imediatamente, mas precisou ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para se tornar lei definitiva por Reprodução/Polícia Federal
Desde a regulamentação do setor, a arrecadação das apostas já era distribuída entre diferentes áreas, como seguridade social, educação, esporte e segurança pública. Com a Lei 15.480, a Polícia Federal ganha uma participação fixa nessa divisão, ampliando o número de destinos previstos para os recursos gerados pelo mercado de apostas por Arquivo Agência Brasil
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O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação

Segundo os diretores, Andrei tem uma trajetória profissional marcada pela atuação “técnica, isenta e responsável” e pela defesa da instituição.

“Da mesma forma como a Instituição Polícia Federal tem, em sua história e feitos, a razão de sólida admiração dos brasileiros, o Dr. Andrei também conta com um percurso profissional dedicado à defesa da PF, com atuação técnica, isenta e responsável”, afirma o documento.

Andrei foi afastado por Mendonça na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a decisão, o diretor-geral da PF teve participação no monitoramento ilegal do ministro durante agosto, período em que pelo menos seis relatórios internos teriam sido produzidos.

Na manifestação, os diretores também afirmam que “narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais” não seriam capazes de apagar a trajetória profissional de Andrei.

A carta menciona ainda “ataques” à Polícia Federal e “usurpação de funções”. Os diretores dizem considerar de interesse público defender uma instituição que, segundo eles, é responsável por assegurar o Estado Democrático de Direito.

“Para que fique absolutamente claro, repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana”, diz o texto.

Os signatários classificam as acusações como “desprovidas de fundamento” e afirmam que elas atingem a história e a credibilidade da instituição. Ao final, reiteram que colocam os cargos à disposição de William Murad.

Gilmar pediu vistas

O afastamento de Andrei também começou a ser analisado pela Segunda Turma do STF. O colegiado chegou a formar maioria de três dos cinco ministros para confirmar a decisão de Mendonça, mas a conclusão do julgamento foi adiada após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

Além de Gilmar Mendes e André Mendonça, integram a Segunda Turma Luiz Fux, Nunes Marques e Dias Toffoli. Fux e Nunes Marques votaram pela manutenção do afastamento, enquanto Toffoli ainda não havia apresentado seu voto.

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Stf Polícia Federal

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