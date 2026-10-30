BENEFÍCIO

13º do INSS terá nova rodada em novembro; veja quem recebe em parcela única

Segurados que ficaram de fora da antecipação terão uma nova oportunidade de receber o abono neste fim de ano

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:48

Pagamento do décimo terceiro Crédito: Imagem gerada por IA

Aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram benefícios concedidos a partir de maio de 2026 e ainda não receberam o 13º terão o abono depositado em parcela única no calendário de novembro. Os pagamentos começam em 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro.

Essa rodada contempla quem ficou de fora da antecipação realizada no primeiro semestre. A data do depósito acompanha o cronograma dos benefícios mensais e depende do valor recebido e do último algarismo do número do benefício antes do traço, sem considerar o dígito verificador. No número 000.000.001-0, por exemplo, deve ser observado o final 1.

Têm direito ao abono os beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao 13º, pois tem natureza assistencial.

Tabela de pagamento de benefícios 2026 Crédito: Divulgação

O valor será proporcional ao período em que o benefício esteve ativo em 2026. Para calcular o pagamento, divide-se o valor do benefício por 12 e multiplica-se o resultado pelo número de meses considerados no ano. Eventuais descontos dependem da situação de cada segurado.

Quem recebe um salário mínimo terá os depósitos iniciados em novembro. Os benefícios com finais 1, 2, 3, 4 e 5 serão pagos, respectivamente, nos dias 24, 25, 26, 27 e 30 daquele mês. Para os finais 6, 7, 8, 9 e 0, as datas serão 1º, 2, 3, 4 e 7 de dezembro, nessa ordem.

Já os segurados que recebem acima do salário mínimo terão os pagamentos concentrados em dezembro. Os finais 1 e 6 recebem no dia 1º; 2 e 7, no dia 2; 3 e 8, no dia 3; 4 e 9, no dia 4; e 5 e 0, no dia 7.

A consulta ao abono poderá ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, com CPF e senha da conta Gov.br. As informações estarão disponíveis na opção “Extrato de Pagamento”.