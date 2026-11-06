DINHEIRO NA CONTA

13º salário: quando vai cair, como calcular e quem tem direito ao benefício em 2026

Primeira parcela deve ser depositada até 30 de novembro

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:37

Dinheiro Crédito: Shutterstock

A primeira parcela do 13º salário de 2026 deve ser paga aos trabalhadores com carteira assinada até 30 de novembro, último dia do prazo previsto na legislação. A gratificação anual é um direito garantido a profissionais que atendem aos requisitos legais e pode ser antecipada pelas empresas.

O empregador pode realizar o pagamento a partir de fevereiro, em parcela única ou dividido em duas vezes. Quem solicitou o adiantamento em janeiro também pode receber a primeira parte do benefício junto com as férias.

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A segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro. Em 2026, porém, a data cai em um domingo. Por isso, o pagamento deve ser antecipado para sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil anterior ao prazo legal.

Quando cai a primeira parcela do 13º salário em 2026?

O prazo para o pagamento da primeira parcela termina na segunda-feira, 30 de novembro. A legislação determina que o empregador faça o depósito entre fevereiro e novembro. A empresa pode antecipar o pagamento, mas não pode ultrapassar a data-limite.

O trabalhador também pode solicitar que a primeira parcela seja paga junto com as férias, desde que faça o pedido dentro do prazo legal, em janeiro do respectivo ano.

Qual é o valor da primeira parcela do 13º?

A primeira parcela corresponde, em regra, a 50% do valor bruto do 13º salário, sem descontos de Imposto de Renda e contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Quem trabalhou durante todo o ano recebe o equivalente a um salário mensal. Já quem foi contratado ao longo de 2026 tem direito ao valor proporcional ao período trabalhado.

O cálculo considera 1/12 do salário para cada mês trabalhado. Para que um mês seja contabilizado, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele período.

Os descontos de INSS e Imposto de Renda, quando aplicáveis, são realizados na segunda parcela.

Quando cai a segunda parcela do 13º em 2026?

A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro. Como a data cai em um domingo neste ano, o depósito precisa ser antecipado para sexta-feira, 18 de dezembro.

Diferentemente da primeira parte, a segunda parcela corresponde à complementação do valor total do benefício, com os descontos previstos em lei.

Quem tem direito ao 13º salário?

O 13º salário é garantido aos trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, rurais e urbanos, além dos trabalhadores avulsos.

Também têm direito ao benefício os profissionais contratados ao longo do ano, com pagamento proporcional ao período trabalhado, as trabalhadoras em licença-maternidade e os trabalhadores afastados por acidente de trabalho, observadas as regras de responsabilidade pelo pagamento.

Quem é demitido sem justa causa também tem direito ao 13º proporcional, calculado de acordo com os meses trabalhados no ano.