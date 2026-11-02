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13º salário: veja até quando e como deve ser paga a primeira parcela

Trabalhadores receberão metade do salário bruto na primeira etapa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 10:10

O pagamento do 13º salário deverá injetar na economia brasileira cerca de R$ 291 bilhões
O pagamento do 13º salário deverá injetar na economia brasileira cerca de R$ 291 bilhões Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Os trabalhadores brasileiros já podem se preparar para receber a primeira parcela do 13º salário de 2026. O pagamento deve ser realizado pelas empresas até o dia 30 de novembro, uma segunda-feira. A legislação permite que o empregador antecipe o depósito, que pode ser feito a partir de fevereiro, mas estabelece o último dia do mês como prazo máximo para a primeira parte do benefício.

O valor corresponde a 50% da remuneração bruta do trabalhador, sem descontos de Imposto de Renda ou contribuição previdenciária. A segunda parcela, por sua vez, deve ser paga até 18 de dezembro. Neste ano, o prazo foi antecipado porque o dia 20 de dezembro, data prevista na legislação, cairá em um domingo. Nessa etapa, são aplicados os descontos obrigatórios, quando cabíveis.

Com o que os brasileiros mais gastam o 13º?

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O 13º salário é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, além de aposentados e pensionistas que recebem o benefício previdenciário. Quem trabalhou durante os 12 meses do ano tem direito ao valor integral. Já os profissionais contratados ao longo de 2026 recebem a quantia proporcional ao período trabalhado. Para o cálculo, cada mês com pelo menos 15 dias de serviço é considerado um mês completo.

Os trabalhadores que já receberam a antecipação do 13º durante as férias não têm direito a um novo depósito da primeira parcela em novembro, uma vez que o valor adiantado será descontado do pagamento final. O benefício é garantido pela legislação trabalhista e deve ser pago dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de irregularidade por parte do empregador.

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Tags:

Pagamento 13º Salário

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