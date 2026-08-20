BASTIDORES DA JUSTIÇA

14 pagamentos acima de R$ 1 milhão — todos para homens: o que os números revelam sobre a Justiça

Estudo aponta desigualdade de remuneração e baixa presença feminina nos tribunais; em 2025, 86% das magistradas estavam em cortes onde homens tinham rendimento mediano superior

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:03

Quem é Audrey Ubeda: a mulher que levou a justiça italiana à condenação por sexismo? Crédito: Reprodução e Shutterstock

Um levantamento sobre gênero, dinheiro e poder dentro da Justiça brasileira encontrou um dado difícil de ignorar: entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025, foram registrados 14 pagamentos superiores a R$ 1 milhão em um único mês para magistrados dos Tribunais de Justiça analisados — e todos foram recebidos por homens.

O número faz parte da pesquisa inédita “Gênero, Poder e Remuneração nos Tribunais de Justiça Brasileiros”, produzida pelo JUSTA, organização que atua no campo da economia política da Justiça. O estudo também identificou que, em 2025, 86% das magistradas brasileiras trabalhavam em tribunais nos quais a mediana de rendimento dos homens era maior do que a das mulheres que ocupavam os mesmos cargos. Os pesquisadores analisaram 24 meses de folhas de pagamento, de janeiro de 2024 a dezembro de 2025, justamente para evitar que oscilações de um único mês distorcessem o retrato da remuneração na magistratura.

Desembargador Ibanez Monteiro teve remuneração de R$ 354 mil em janeiro 1 de 10

Pagamentos milionários foram concentrados entre homens

Os pagamentos acima de R$ 1 milhão chamam atenção não apenas pelo valor, mas pela concentração por gênero. Ao longo dos dois anos analisados, houve 14 ocorrências desse tipo, todas destinadas a homens. Também foram identificados 83 pagamentos entre R$ 500 mil e R$ 1,7 milhão em um único mês. Em 82% deles, os destinatários eram homens.

Os valores registrados nas folhas de pagamento não representam necessariamente apenas o salário mensal dos magistrados, mas os diferentes rendimentos lançados em determinado mês. O dado, portanto, não significa que todos esses valores sejam remunerações regulares. Ainda assim, segundo o levantamento, a concentração desses pagamentos entre homens ajuda a evidenciar diferenças na distribuição dos rendimentos dentro da magistratura.

Mesmo nos mesmos cargos, mulheres ganham menos

A desigualdade aparece também quando a comparação é feita pela mediana dos rendimentos. Entre as juízas de primeiro grau, Minas Gerais apresentou a maior diferença: a mediana de rendimento das mulheres ficou R$ 18.128,18 abaixo da dos homens por ano.

Entre as desembargadoras, o maior intervalo foi encontrado em Rondônia, onde a mediana feminina ficou R$ 56.863,92 abaixo da masculina. A mediana é o valor que ocupa exatamente o meio de uma lista de números organizada do menor para o maior. No estudo, portanto, ela representa o ponto central da distribuição de rendimentos entre magistrados homens e mulheres.

O problema não está apenas no dinheiro

A pesquisa mostra que a desigualdade também aparece na ocupação dos espaços de poder. Em 24 dos 25 estados analisados, a proporção de mulheres entre as juízas é menor do que a participação feminina na população brasileira. A situação é ainda mais evidente entre os desembargadores. Nos seis Tribunais de Justiça classificados como de grande porte — Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo — nenhum chegou perto da proporção de mulheres existente na população brasileira entre seus desembargadores, nem em 2024 nem em 2025.

“Quando nenhum Tribunal de Justiça do país chega ao percentual de mulheres da população entre seus desembargadores, quando em 135 anos apenas três mulheres chegaram ao Supremo Tribunal Federal, todas brancas, e a vaga aberta no STF desde outubro de 2025 segue sem que uma mulher negra tenha sido indicada, o diagnóstico é inequívoco: há um teto de vidro resistente”, afirma Luciana Zaffalon, diretora-executiva do JUSTA. Para ela, o desafio é transformar os mecanismos de acesso aos postos de poder para garantir maior presença de mulheres, especialmente mulheres negras, nos espaços onde são definidos os rumos da Justiça brasileira.

Mulheres avançaram, mas ainda estão longe da paridade

O levantamento foi realizado durante a vigência da Resolução CNJ nº 525/2023, que criou listas de promoção por merecimento exclusivas para mulheres e estabeleceu uma meta de 40% a 60% de desembargadoras em cada Tribunal. No período analisado, as desembargadoras foram justamente o grupo que mais cresceu na magistratura estadual: 14%, contra 5% entre as juízas e 3% entre os desembargadores homens. Em Rondônia, por exemplo, o Tribunal de Justiça passou de nenhuma desembargadora para três. O avanço, entretanto, ainda convive com uma participação feminina abaixo do que seria esperado considerando a composição da população.

Por que não é possível saber o recorte racial?

Outro ponto levantado pela pesquisa é a falta de dados públicos sobre raça e cor dos integrantes dos tribunais. Os Tribunais de Justiça não publicam essas informações de maneira desagregada, o que impede que o mesmo cruzamento feito entre gênero, poder e remuneração seja realizado considerando o perfil racial dos magistrados. “É preciso que o CNJ assuma a responsabilidade de criar bancos de dados que permitam preencher essa lacuna, o que é fundamental para o avanço democrático”, afirma Zaffalon.

A ausência de informações sobre gênero também exigiu uma solução metodológica. Como as folhas de pagamento não identificam diretamente o gênero dos membros dos tribunais, o JUSTA utilizou a metodologia da plataforma Brasil.io, que infere o gênero a partir do nome e calcula a probabilidade de cada nome ser masculino ou feminino. Segundo Maria Carolina Schlittler, pesquisadora do JUSTA, a metodologia apresenta taxa de acerto entre 95% e 98%.

Um retrato que expõe a relação entre gênero, dinheiro e poder

O levantamento dá continuidade à pesquisa realizada pelo JUSTA no ano anterior, “Gênero, Poder e Remuneração nos Ministérios Públicos Brasileiros”, que encontrou cenário semelhante nos Ministérios Públicos e no Ministério Público Federal. Ao reunir dados de remuneração e representatividade, o estudo traça um retrato de uma magistratura em que as mulheres avançaram, mas ainda são minoria nos postos mais altos e aparecem em desvantagem na distribuição dos rendimentos.