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Perla Ribeiro
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:30
Mensagens e vídeos que prometem o pagamento de um 14º salário do INSS em 2026 voltaram a circular nas redes sociais, alimentando expectativas entre aposentados e pensionistas. A informação, porém, é falsa: não existe lei aprovada que autorize o pagamento de um benefício extra neste ano.
A onda de desinformação ganhou força após a apresentação de um novo projeto de lei na Câmara dos Deputados, em outubro. A proposta prevê o pagamento em dobro do abono anual, mas ainda está no início da tramitação e não tem votação nem liberação de valores previstas para 2026.
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A advogada e consultora jurídica do Previdenciarista, Thaís Bertuol Xavier, alerta que a apresentação de um projeto não significa que um benefício tenha sido aprovado. “Toda vez que um deputado protocola uma proposta sobre o 14º salário, golpistas e canais de desinformação tratam o assunto como dinheiro liberado. Hoje, não há lei aprovada, não existe cadastro e nenhum valor extra foi autorizado pelo governo federal”, explica.
Para esclarecer as dúvidas que circulam entre os segurados, a especialista detalha como funciona o pagamento do 13º salário do INSS no fim do ano.