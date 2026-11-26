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14º salário do INSS vai sair em 2026? Veja o que aposentados precisam saber

Mensagens sobre um possível pagamento extra voltaram a circular e despertaram a expectativa de aposentados e pensionistas. Mas será que o dinheiro realmente pode chegar à conta dos segurados ainda neste ano?

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:30

14º salário do INSS vai sair em 2026? Veja o que aposentados precisam saber Crédito: Imagem gerada por IA

Mensagens e vídeos que prometem o pagamento de um 14º salário do INSS em 2026 voltaram a circular nas redes sociais, alimentando expectativas entre aposentados e pensionistas. A informação, porém, é falsa: não existe lei aprovada que autorize o pagamento de um benefício extra neste ano.

A onda de desinformação ganhou força após a apresentação de um novo projeto de lei na Câmara dos Deputados, em outubro. A proposta prevê o pagamento em dobro do abono anual, mas ainda está no início da tramitação e não tem votação nem liberação de valores previstas para 2026.

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A advogada e consultora jurídica do Previdenciarista, Thaís Bertuol Xavier, alerta que a apresentação de um projeto não significa que um benefício tenha sido aprovado. “Toda vez que um deputado protocola uma proposta sobre o 14º salário, golpistas e canais de desinformação tratam o assunto como dinheiro liberado. Hoje, não há lei aprovada, não existe cadastro e nenhum valor extra foi autorizado pelo governo federal”, explica.

Para esclarecer as dúvidas que circulam entre os segurados, a especialista detalha como funciona o pagamento do 13º salário do INSS no fim do ano.



Quem tem direito ao 14º salário em 2026?

Nenhum segurado tem direito a um 14º salário do INSS em 2026, já que o benefício não está previsto na legislação brasileira. Tanto o projeto apresentado durante a pandemia, que continua parado no Congresso, quanto a nova proposta precisam passar pelas etapas de votação na Câmara e no Senado e receber a sanção presidencial antes de se tornarem lei.



Quem começou a receber aposentadoria ou pensão em maio ainda recebe o 13º?

Os segurados que tiveram o benefício concedido depois de maio de 2026 recebem o abono anual proporcional aos meses em que estiveram vinculados ao INSS no ano.

De acordo com as informações apresentadas pela especialista, o pagamento ocorre em parcela única, entre 24 de novembro e 7 de dezembro, junto à folha de novembro. O depósito é automático e feito na mesma conta em que o segurado recebe o benefício mensal.

A regra também contempla quem recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão a partir de maio.



Todos os aposentados recebem uma parcela extra em novembro?

Não. Quem já recebia aposentadoria ou pensão antes de maio de 2026 teve o 13º salário antecipado e pago integralmente entre abril e junho.

Para esse grupo, o depósito realizado no fim de novembro e início de dezembro corresponde apenas ao benefício mensal habitual, sem valor adicional de fim de ano.



Quem recebe BPC tem direito ao 13º salário?

Não. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), conhecido como BPC/Loas, garante o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de baixa renda.

Apesar de ser operacionalizado pelo INSS, o BPC é um benefício assistencial, e não uma aposentadoria. Por isso, não dá direito ao 13º salário nem gera pensão por morte para os dependentes.

A especialista recomenda que aposentados e pensionistas organizem as finanças considerando apenas os valores oficialmente previstos e consultem os canais do próprio INSS antes de acreditar em promessas de pagamentos extras.

“Antes de contar com qualquer dinheiro extra, vale sempre conferir o extrato de pagamento no aplicativo ou site Meu INSS, ou ligar na central 135. São canais gratuitos, seguros e que mostram exatamente o que está previsto para cair na conta”, afirma Thaís.



