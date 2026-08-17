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'2027 será pior', afirma presidente das Casas Bahia após fechamento de 298 lojas e demissão de 2 mil funcionários

Grupo ingressou com pedido de recuperação judicial na Justiça

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 23:54

Casas Bahia Crédito: Reprodução

Após o anúncio do fechamento de 298 lojas, demissão de cerca de 2 mil funcionários e um novo pedido de recuperação judicial, as projeções do grupo Casas Bahia é de que no ano de 2027 a situação apresente uma piora.

“Não trabalhamos com melhora no cenário macro. Consideramos que 2027 será pior que 2026”, afirmou o presidente-executivo da varejista, Renato Franklin, segundo informações para o portal g1.

Segundo o gestor, a partir do próximo ano o cenário deve ser de deterioração do crédito. As Casas Bahia deve dificultar ainda mais o processo de concessão de financiamento a seus consumidores.

Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos 1 de 11

O grupo voltou à Justiça apenas dois anos depois de concluir uma recuperação extrajudicial que havia reestruturado R$ 4,8 bilhões em dívidas. O novo pedido de recuperação judicial chega acompanhado de R$ 17,3 bilhões em dívidas, patrimônio líquido negativo e um prejuízo bilionário no balanço.

Do total devido, R$ 16,4 bilhões, ou 94,8%, estão nas mãos de credores sem garantia. No segundo trimestre de 2026, a companhia registrou prejuízo contábil de R$ 10,1 bilhões, sendo R$ 9,1 bilhões relacionados a efeitos não recorrentes. Mesmo quando esses efeitos são retirados da conta, a perda ajustada foi de R$ 978 milhões.