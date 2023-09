3ª edição do Prêmio LED recebe inscrições até 27 de setembro

Prêmio Led - Luz na educação . Crédito: Max Felipe/ Divulgação Globo

Professores, estudantes e empreendedores de todo o país ainda podem inscrever seus projetos na 3ª edição do Prêmio LED - Luz na Educação e concorrer a uma premiação total de R$ 1,2 milhão. O valor será dividido entre seis vencedores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 27 de setembro através do site www.movimentoled.com.br. A iniciativa é parte do Movimento LED – Luz na Educação, criado pela Globo e Fundação Roberto Marinho, que já distribuiu R$ 3 milhões entre projetos espalhados por todo o país, fortalecendo práticas educacionais com grande potencial de mudanças na sociedade.

Podem se inscrever responsáveis por projetos que estão transformando a educação brasileira e se encaixam nas categorias: ‘Estudantes’, ‘Educadores’ e ‘Empreendedores, Criadores e Organizações Inovadoras’. Além disso, as iniciativas precisam estar relacionadas aos seguintes temas: Educação Básica e Ensino Superior; Educação profissional e/ou técnica; e Educação não formal.O Prêmio LED – Luz na Educação tem o propósito de mapear, reconhecer e amplificar as práticas que potencializam o futuro da educação no Brasil. Os critérios de qualificação das iniciativas se baseiam em quatro principais pilares: ‘Inovação’, ‘Impacto’, ‘Escala e Replicabilidade’ e ‘Rigor Metodológico’. Todos os projetos semifinalistas são avaliados pela ponteAponte - empresa especializada em desenvolvimento de editais de impacto social e parceira técnica do Movimento LED. Na sequência, os selecionados seguem para entrevistas com um comitê técnico e pareceristas altamente comprometidos com a educação, em um processo todo auditado.

Nas duas últimas edições, foram realizadas inscrições e iniciativas de estados como Amazonas, Bahia, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo se tornaram conhecidas do grande público, através da exibição do programa ‘Especial LED - Luz na Educação’, veiculado na TV Globo. Alinhada à Agenda ESG da Globo e a seu compromisso histórico com a educação, o projeto conta ainda com o Festival LED, encontro realizado anualmente, e a Comunidade LED, espaço para troca de experiências e aprendizados (comunidade.led.globo).