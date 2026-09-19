ALERTA

3 hábitos comuns que deixam sua casa mais vulnerável a escorpiões

Estes hábitos podem aumentar o risco de acidentes

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:01

Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

Ralos abertos, baratas circulando pelo imóvel e sapatos usados sem qualquer inspeção estão entre os principais descuidos que favorecem a presença de escorpiões dentro de casa. O alerta ganha importância nos períodos mais quentes, quando esses animais passam a ser encontrados com maior frequência nas cidades.

Adaptados ao ambiente urbano, os escorpiões utilizam redes de esgoto, tubulações, calhas e caixas de fiação para chegar às residências. Uma vez dentro do imóvel, procuram locais escuros e protegidos, como frestas, caixas de gordura, tomadas, rodapés soltos, roupas deixadas no chão e materiais acumulados.

O primeiro cuidado indicado pelo Instituto Butantan e pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo é impedir essas formas de acesso. Ralos devem receber telas ou mecanismos de abre e fecha, enquanto frestas, caixas de luz e passagens de cabos precisam ser vedadas. Rodapés soltos também devem ser consertados.

A prevenção não se limita às casas térreas. Os escorpiões conseguem escalar superfícies irregulares e alcançar os andares mais altos dos edifícios por meio de tubulações e caixas de fiação.

Outro erro frequente é ignorar a presença de baratas. Elas estão entre as principais fontes de alimento dos escorpiões, assim como grilos, aranhas e outros pequenos animais. Lixo mal acondicionado, restos de comida e alta concentração de insetos tornam o ambiente mais favorável à permanência desses aracnídeos.

A limpeza também deve alcançar as áreas externas. Folhas secas, pedaços de madeira, tijolos, entulho e materiais de construção não devem ficar acumulados em quintais e jardins. Folhagens densas precisam ser afastadas de muros e paredes, onde podem servir de abrigo.

O terceiro descuido envolve roupas, toalhas e calçados. Como os escorpiões têm hábitos predominantemente noturnos, passam boa parte do dia escondidos. Sacudir essas peças antes do uso é especialmente importante quando elas permaneceram no chão ou foram guardadas em lugares escuros. Caixas e objetos parados há muito tempo também devem ser movimentados com cautela.

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os registros costumam aumentar entre setembro e fevereiro, período de temperaturas mais elevadas. No Norte e no Nordeste, onde o calor predomina durante o ano, o aparecimento pode ocorrer em qualquer época.

A reprodução de algumas espécies ajuda a explicar a rápida disseminação. As fêmeas do escorpião-amarelo e do escorpião-amarelo-do-Nordeste podem gerar filhotes sem a presença de um macho. Conforme uma cartilha do Butantan, uma única fêmea do escorpião-amarelo pode ter cerca de dois partos por ano, cada um com aproximadamente 20 a 25 filhotes.

Plantas como alecrim, arruda, lavanda e citronela não têm eficácia cientificamente comprovada contra escorpiões, segundo o governo paulista. Inseticidas, vinagre, água sanitária e outros produtos químicos também não são recomendados. Além de não haver um método de aplicação comprovadamente eficaz para todos os ambientes, o uso dessas substâncias pode expulsar o animal do esconderijo e levá-lo a outra área da residência.

O que fazer após picada

Quando ocorre uma picada, a manifestação mais comum é uma dor intensa, sentida poucos minutos depois. Vermelhidão, formigamento, suor, náuseas, vômitos, agitação e aceleração dos batimentos cardíacos também podem aparecer. Crianças estão mais sujeitas a quadros graves, que podem envolver alterações da pressão arterial, arritmia, edema pulmonar, insuficiência cardíaca e choque.