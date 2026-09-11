LOTERIA

50 apostas faturam até R$ 459 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio do concurso 3056 foi realizado nesta quinta-feira (10)

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:37

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou no concurso 3056, realizado nesta quinta-feira (10), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 14, 21, 25, 40, 51 e 56.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 50 apostas acertaram cinco números e foram premiadas com valores a partir de R$ 45.990,43. Entre elas, houve bolões que receberam valores maiores, chegando a R$ 459.904,04.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena 1 de 5

Confira os números sorteados:

14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56

Na faixa da quadra, 3.344 apostas acertaram quatro números. Cada uma recebeu R$ 1.133,49.

Com o prêmio principal acumulado, a Mega-Sena terá uma estimativa de R$ 85 milhões para o próximo concurso, marcado para domingo (13).