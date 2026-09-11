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50 apostas faturam até R$ 459 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio do concurso 3056 foi realizado nesta quinta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:37

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou no concurso 3056, realizado nesta quinta-feira (10), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 14, 21, 25, 40, 51 e 56.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 50 apostas acertaram cinco números e foram premiadas com valores a partir de R$ 45.990,43. Entre elas, houve bolões que receberam valores maiores, chegando a R$ 459.904,04.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena

O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O bolão foi premiado: Em maio de 2022, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a cota do casal foi de R$ 2.788.982,62. por Arquivo Agência Brasil
Ela descobriu a vitória no trabalho: Enquanto trabalhava como faxineira, ouviu do marido da patroa que o bolão havia sido premiado. Ao ligar para o companheiro, ele negou inicialmente o sorteio e depois minimizou o valor recebido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ela foi à Justiça: A mulher apresentou conversas por mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas para comprovar que existia um acordo para dividir o prêmio. por Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
A Justiça deu ganho de causa: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o acordo verbal e condenou o ex-companheiro a pagar R$ 1.294.491,32, valor correspondente à metade da cota do bolão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
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O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Confira os números sorteados: 

14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56

Na faixa da quadra, 3.344 apostas acertaram quatro números. Cada uma recebeu R$ 1.133,49.

Com o prêmio principal acumulado, a Mega-Sena terá uma estimativa de R$ 85 milhões para o próximo concurso, marcado para domingo (13).

A arrecadação total do concurso 3056 foi de R$ 57.706.020,00.

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