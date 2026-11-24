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Metrópoles
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:42
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, recomendou que empresas e trabalhadores “corram” para estabelecer acordos sobre a implementação da escala 5×2 e a redução da jornada de trabalho antes de 16 de dezembro, quando entram em vigor as mudanças aprovadas na Emenda Constitucional que acabou com a escala 6×1 no país.
Os setores que não firmarem acordo terão de cumprir imediatamente as obrigações previstas na nova lei. O texto estabeleceu que, a partir do próximo dia 16, a jornada será reduzida de 44 para 42 horas semanais e o trabalhador passa a ter direito a duas folgas na semana, sendo uma preferencialmente aos domingos. Já em dezembro de 2027, a jornada cai para 40 horas.