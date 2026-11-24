BRASIL

5x2: ministro recomenda que empresários "corram" para fechar acordos

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ressaltou que empresas que não firmarem acordos estarão sujeitas às regras previstas na Emenda

Metrópoles

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:42

5x2: ministro recomenda que empresários "corram" para fechar acordos Crédito: IGO ESTRELA/METRÓPOLES @igoestrela

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, recomendou que empresas e trabalhadores “corram” para estabelecer acordos sobre a implementação da escala 5×2 e a redução da jornada de trabalho antes de 16 de dezembro, quando entram em vigor as mudanças aprovadas na Emenda Constitucional que acabou com a escala 6×1 no país.