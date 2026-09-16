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72 apostas levam prêmio de R$ 300 milhões da Lotofácil da Independência

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:54

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Reprodução

O concurso nº 3780 da Lotofácil foi sorteado na noite desta terça-feira (15), no Espaço da Sorte. O prêmio principal do sorteio especial de Lotofácil da Independência, de R$ 300 milhões, saiu para 72 apostas. Cada um dos vencedores levou R$ 4.488.579,00.

Além do ganhador principal, 8.972 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.762,74 cada. Outras 290.866 apostas faturaram R$ 17,50 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 3.465.636 apostas ganharam R$ 7 e 19.323.208 de apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 3,50 cada.

Os números sorteados foram: 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23.

Confira todos os ganhadores da Lotofácil da Independência

Confira todos os ganhadores por Reprodução
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Confira todos os ganhadores por Reprodução

Lotofácil: como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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