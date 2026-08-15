TROPICAL

A fruta marrom e áspera que esconde uma polpa muito doce e já foi usada para fazer chiclete

Originário do México e da América Central, ela se adaptou especialmente bem ao clima do Nordeste

Mariana Rios

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 06:00

Que fruta é essa? Sapoti Crédito: Marcos Luiz Leal Maia/Divulgação Embrapa

Pequeno, arredondado e de casca marrom e áspera, o sapoti pode não chamar muita atenção à primeira vista. A surpresa aparece quando a fruta é aberta: por dentro, a polpa é macia, suculenta e muito doce, com textura delicada e um aroma característico. Originário do México e da América Central, o fruto se adaptou especialmente bem ao clima do Norte e do Nordeste do Brasil.

Uma das curiosidades está justamente na aparência. O sapoti costuma medir entre 3 e 10 centímetros de comprimento e tem casca fina, mas áspera. A polpa, por sua vez, pode apresentar diferentes tonalidades, que vão do amarelo ao marrom e ao vermelho, dependendo da variedade.

5 curiosidades sobre o sapoti 1 de 5

Doce e macio por dentro

Quando está maduro, o sapoti tem polpa tenra e bastante doce. A Embrapa destaca ainda a presença de uma substância gelatinosa que contribui para o aroma característico da fruta. A textura macia faz com que ele seja consumido principalmente ao natural, mas também pode ser usado em sorvetes, doces, compotas, geleias, sucos e mousses.

O ponto de maturação, porém, pode enganar. Diferentemente de outras frutas, a mudança de cor não é um sinal tão evidente de que o sapoti está pronto para o consumo. A consistência é um indicador mais confiável: ele deve estar macio, mas não excessivamente mole.

E há um detalhe importante: comer o fruto antes da hora pode deixar um pequeno travo na boca. Isso ocorre porque o sapoti ainda verde apresenta maior quantidade de látex, substância que diminui à medida que a fruta amadurece.

A fruta que ajudou a inventar o chiclete

Se a polpa é a parte que vai para a mesa, o tronco do sapotizeiro já teve outra função curiosa. Durante muitos anos, o látex extraído da árvore foi utilizado como matéria-prima para produzir goma de mascar. A substância natural perdeu espaço para as gomas sintéticas, mas a ligação entre sapoti e chiclete permanece como uma das histórias mais curiosas da fruta.

Hoje, o sapoti é cultivado principalmente para o consumo do fruto. Pernambuco se destaca na produção brasileira, especialmente na Zona da Mata, região com condições climáticas semelhantes às de sua área de origem.

Uma fruta ainda pouco explorada

Apesar de ter se espalhado pelo país e apresentar potencial para diferentes usos, o sapoti ainda é considerado uma fruta tropical subutilizada no Brasil. A Embrapa aponta que seu cultivo ganhou espaço tanto em áreas úmidas do litoral quanto em regiões irrigadas do semiárido nordestino.

Além do sabor doce, a fruta também chama atenção pelo perfil nutricional: o sapoti contém fibras, vitamina C, minerais e compostos antioxidantes.