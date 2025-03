BENEFÍCIO

Abono salarial para quem tem carteira assinada é liberado; confira calendário

O valor é calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado

A partir da próxima segunda-feira (17), o governo federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), iniciará o pagamento do abono salarial para 2 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. O benefício, que pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.518,00), é destinado a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e atende a outros requisitos. >