Acidente com ônibus deixa dois mortos em rodovia em Minas Gerais

Ao menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus na madrugada deste sábado, 25, na Rodovia Fernão Dias. A colisão ocorreu na altura do município de São Sebastião da Bela Vista, em Minas Gerais.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou, em nota, que as duas vítimas eram passageiras dos ônibus. Os veículos se envolveram em uma colisão traseira na rodovia. O acidente ocorreu no quilômetro 835 da BR-381, na pista no sentido de São Paulo.

De acordo com a polícia, além das duas vítimas fatais, outras quatro pessoas tiveram lesões graves. A PRF informou que a ocorrência ainda estava em elaboração na noite deste sábado, assim como o balanço do número total de feridos.

Em posicionamento publicado nas redes sociais, a empresa Gold Turismo e Fretamento afirmou ser responsável por um dos veículos envolvidos no acidente. "O ônibus da viação Gontijo colidiu na traseira do veículo do veículo da Gold Turismo", disse.