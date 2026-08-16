ACIDENTE

Acidente com ônibus na descida de serra deixa 10 mortos e dezenas de feridos

Veículo saiu de Belo Horizonte com destino a Copacabana, no Rio de Janeiro

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:44

Ônibus de turismo seguia para Copacabana quando acidente matou 10 Crédito: Reprodução/TV Globo

Um ônibus de turismo tombou na madrugada deste domingo (16) na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, deixando ao menos 10 mortos. Entre as vítimas estão oito mulheres e uma criança.

O acidente aconteceu por volta das 4h30, no km 91 da rodovia, na descida da serra em direção ao Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da Estrela Guia Turismo havia saído de Belo Horizonte com destino a Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense.

O Corpo de Bombeiros informou que 49 pessoas foram atendidas. Oito morreram no local e uma vítima morreu durante o deslocamento para o hospital. O motorista sobreviveu.

Acidente deixou 10 mortos 1 de 5

Duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras 12 tiveram ferimentos moderados. Elas foram levadas para hospitais de Petrópolis e da Baixada Fluminense. Até o início da tarde, 23 vítimas haviam dado entrada em duas unidades: 14 no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e nove no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis.

O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes (PP), afirmou que uma grande estrutura foi mobilizada para o resgate, com equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e PRF. “Foi uma grande operação de socorro e resgate. O Samu de Petrópolis, o Samu da Baixada, o Corpo de Bombeiros, a PRF, todo mundo atuando e passando as informações”, disse.

A pista no sentido Rio de Janeiro ficou totalmente interditada durante o atendimento. Segundo a concessionária Elovias, a liberação ocorreu às 7h45.

A Estrela Guia Turismo lamentou o acidente e informou que presta assistência aos feridos e familiares. A empresa também disse estar colaborando com as autoridades. Até o início da tarde, oito passageiros haviam recebido alta. O motorista sofreu fraturas nas duas pernas.

Segundo a defesa da empresa, o proprietário está em “estado de pânico” e não se pronunciaria naquele momento, de acordo com o portal G1. Um ônibus foi disponibilizado para levar os sobreviventes de volta à Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas a viagem depende da liberação médica dos passageiros.