Acidente mata cinco crianças e cinco adultos após carro cair em lago no Rio de Janeiro

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Mariana Rios
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:58
Dez pessoas, entre elas cinco crianças, morreram após um carro capotar e cair em um lago na madrugada deste domingo (8), em Barra Mansa, no sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam no veículo e foram retiradas já sem vida. O acidente ocorreu na região de Quatis.
As vítimas são cinco adultos e cinco crianças. O resgate mobilizou 30 bombeiros de cinco unidades, com o apoio de dez viaturas e uma embarcação. Dois mergulhadores também participaram da operação.
Atuaram na ocorrência equipes dos quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí, além de militares do Grupamento de Busca e Salvamento.
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A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente por meio da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). Uma perícia foi realizada no local, e documentos foram apreendidos para análise.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Segundo a polícia, exames periciais serão realizados para identificar as vítimas, inclusive por meio de análise das impressões digitais, e determinar formalmente as causas das mortes.
Em publicação no perfil oficial no X, o governo do Rio de Janeiro lamentou as mortes.