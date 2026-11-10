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Acidente entre dois ônibus e dois carros deixa 11 pessoas feridas

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu 11 vítimas do acidente, sendo oito mulheres e três homens

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:29

Acidente entre dois ônibus e dois carros deixa 11 pessoas feridas
Acidente entre dois ônibus e dois carros deixa 11 pessoas feridas Crédito: Reprodução

Uma batida entre dois ônibus e dois carros, na manhã desta terça-feira (10), por volta das 7h10 da manhã, deixou 11 vítimas, sendo oito mulheres e três homens, na Avenida dos Andradas, próximo ao Parque Municipal, no Centro da capital mineira.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o condutor de um dos ônibus seguia na faixa da direita e queria mudar para a faixa da esquerda. Ele sinalizou e quando estava fazendo o trajeto, sentiu uma pancada na traseira do veiculo. Com a pancada, foi projetado para frente e atingiu um carro.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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