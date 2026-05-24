Batida entre ônibus e carreta na BR-251 deixa oito mortos

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Carol Neves
Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:19
Um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta provocou uma tragédia na manhã deste domingo (24) na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais. A colisão frontal foi seguida de incêndio e deixou ao menos oito mortos e seis pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.
O acidente aconteceu no km 234 da rodovia por volta das 4h30. De acordo com a PRF, o caminhão transportava peças automotivas e sucatas, enquanto o ônibus seguia viagem de São Bernardo do Campo (SP) para Aracaju (SE). Já o veículo de carga fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP).
Veículos se chocaram na BR-251
Logo após a batida, os dois veículos foram tomados pelas chamas. Os bombeiros relataram que parte das vítimas foi encontrada carbonizada e presa às ferragens, o que dificultou o trabalho de resgate e identificação.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o socorro. Quando chegaram ao local, cinco feridos já haviam sido encaminhados a hospitais da região. Um novo balanço apontou que ao todo 14 pessoas estiveram envolvidas no acidente, sendo oito mortes confirmadas e seis sobreviventes socorridos. Cinco das vítimas fatais teriam sido carbonizadas ainda no local.
Entre os feridos estão o motorista do ônibus, de 41 anos, com suspeita de fratura na perna, além de um idoso de 72 anos e uma mulher de 61 anos, ambos com escoriações e dores nas pernas. Também foram socorridos dois homens levados por uma ambulância de Taiobeiras, três homens de 30, 38 e 42 anos atendidos por equipes de Pedra Azul e uma pessoa de 24 anos resgatada em Medina. O idoso e a mulher relataram aos socorristas que precisaram saltar do ônibus para escapar das chamas.
Ferragens e trabalho em andamento
O trabalho de resgate segue dificultado pelas ferragens retorcidas e pela destruição causada pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, inicialmente cinco mortes haviam sido confirmadas, número que depois subiu para oito. Há relatos de que entre as vítimas podem estar cinco adultos e uma criança de cerca de 10 a 11 anos. Também existe a suspeita de que um bebê estivesse no colo de uma das vítimas, informação ainda não confirmada oficialmente.
A corporação informou ainda que o ônibus não era de turismo e possivelmente operava como linha intermunicipal. O número total de passageiros e feridos ainda não foi fechado devido à complexidade da ocorrência e à necessidade de liberação da perícia.
Quatro viaturas dos bombeiros atuam na ocorrência, junto com a PRF, responsável pelo controle do tráfego e pela apuração das circunstâncias da colisão.
A rodovia permanece totalmente interditada, com congestionamento que já ultrapassa 10 quilômetros e pode chegar a 15 ou até 20 quilômetros, segundo as equipes no local. A orientação repassada aos motoristas é buscar desvio por Guanambi, na Bahia, até a liberação da pista.