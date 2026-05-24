TRAGÉDIA

Batida entre ônibus e carreta na BR-251 deixa oito mortos

Rodovia ficou totalmente interdidata e desvio orientado passa pela Bahia

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:19

Batida deixou mortos em MG Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta provocou uma tragédia na manhã deste domingo (24) na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais. A colisão frontal foi seguida de incêndio e deixou ao menos oito mortos e seis pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.

O acidente aconteceu no km 234 da rodovia por volta das 4h30. De acordo com a PRF, o caminhão transportava peças automotivas e sucatas, enquanto o ônibus seguia viagem de São Bernardo do Campo (SP) para Aracaju (SE). Já o veículo de carga fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP).

Veículos se chocaram na BR-251 1 de 4

Logo após a batida, os dois veículos foram tomados pelas chamas. Os bombeiros relataram que parte das vítimas foi encontrada carbonizada e presa às ferragens, o que dificultou o trabalho de resgate e identificação.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o socorro. Quando chegaram ao local, cinco feridos já haviam sido encaminhados a hospitais da região. Um novo balanço apontou que ao todo 14 pessoas estiveram envolvidas no acidente, sendo oito mortes confirmadas e seis sobreviventes socorridos. Cinco das vítimas fatais teriam sido carbonizadas ainda no local.

Entre os feridos estão o motorista do ônibus, de 41 anos, com suspeita de fratura na perna, além de um idoso de 72 anos e uma mulher de 61 anos, ambos com escoriações e dores nas pernas. Também foram socorridos dois homens levados por uma ambulância de Taiobeiras, três homens de 30, 38 e 42 anos atendidos por equipes de Pedra Azul e uma pessoa de 24 anos resgatada em Medina. O idoso e a mulher relataram aos socorristas que precisaram saltar do ônibus para escapar das chamas.

Ferragens e trabalho em andamento

O trabalho de resgate segue dificultado pelas ferragens retorcidas e pela destruição causada pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, inicialmente cinco mortes haviam sido confirmadas, número que depois subiu para oito. Há relatos de que entre as vítimas podem estar cinco adultos e uma criança de cerca de 10 a 11 anos. Também existe a suspeita de que um bebê estivesse no colo de uma das vítimas, informação ainda não confirmada oficialmente.

A corporação informou ainda que o ônibus não era de turismo e possivelmente operava como linha intermunicipal. O número total de passageiros e feridos ainda não foi fechado devido à complexidade da ocorrência e à necessidade de liberação da perícia.

Quatro viaturas dos bombeiros atuam na ocorrência, junto com a PRF, responsável pelo controle do tráfego e pela apuração das circunstâncias da colisão.