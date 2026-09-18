Acidente grave entre carro e ônibus mata criança e homem

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Metrópoles
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:45
Um grave acidente entre um carro e um ônibus, na noite desta sexta-feira (18), matou um homem e uma criança, na BR-080, próximo a entrada de Brazlândia, no Distrito Federal.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local, se depararam com o ônibus, que foi parar em uma ribanceira, e o carro, que ficou no canteiro lateral da via.