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Acidente grave entre carro e ônibus mata criança e homem

Vítimas, que estavam no carro, morreram por causa do grave acidente, que ocorreu na BR-080, próxima a Brazlândia, no Distrito Federal

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:45

Acidente na BR-080 Crédito: CBMDF

Um grave acidente entre um carro e um ônibus, na noite desta sexta-feira (18), matou um homem e uma criança, na BR-080, próximo a entrada de Brazlândia, no Distrito Federal. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local, se depararam com o ônibus, que foi parar em uma ribanceira, e o carro, que ficou no canteiro lateral da via.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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