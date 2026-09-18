BRASIL

Acidente grave entre carro e ônibus mata criança e homem

Vítimas, que estavam no carro, morreram por causa do grave acidente, que ocorreu na BR-080, próxima a Brazlândia, no Distrito Federal

Metrópoles

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:45

Acidente na BR-080 Crédito: CBMDF

Um grave acidente entre um carro e um ônibus, na noite desta sexta-feira (18), matou um homem e uma criança, na BR-080, próximo a entrada de Brazlândia, no Distrito Federal.