SAÚDE

Açougue de supermercado é interditado após Vigilância Sanitária encontrar irregularidades

Condições inadequadas de higiene poderiam comprometer a segurança dos produtos comercializados

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:35

Açougue de supermercado é interditado após Vigilância Sanitária encontrar irregularidades Crédito: Reprodução

A área de açougue de um supermercado na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, foi interditada na última terça-feira (25) durante uma fiscalização da Vigilância Sanitária. A ação, realizada por meio da Operação Tempero Secreto, identificou diversas irregularidades sanitárias e condições inadequadas de higiene que poderiam comprometer a segurança dos produtos comercializados.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, o estabelecimento já havia sido vistoriado no início do ano e, após ser intimado, realizou adequações. No entanto, uma nova inspeção de rotina constatou a reincidência de problemas na área do açougue.

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Segundo a diretora do departamento, Dalva Colling, a interdição ocorreu de forma preventiva diante do risco identificado. “Identificamos que na área do açougue havia muitas irregularidades que colocavam em risco as carnes e a saúde do consumidor. A Vigilância só toma a atitude de interditar quando há risco iminente. O consumidor tem direito a um produto seguro, então foi uma ação preventiva”, explicou.

Na manhã desta quarta-feira (26), as equipes da Vigilância Sanitária retornaram ao supermercado para uma nova avaliação. Como as exigências mínimas ainda não haviam sido cumpridas, a área permaneceu interditada.

A liberação do açougue somente ocorrerá após a regularização das irregularidades e uma nova vistoria da Vigilância Sanitária para verificar se o local atende às normas sanitárias.

A interdição ocorreu em meio à intensificação das fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária no município. Em apenas um ano e meio, foram instaurados 63 Processos Administrativos Sanitários (PAS) em Francisco Beltrão. O número supera o total registrado entre 2016 e 2024, período de nove anos, quando foram contabilizados 58 processos.