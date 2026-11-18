MANUTENÇÃO

Adiar consertos em casa pode custar caro: quase 40% gastam mais de R$ 1 mil em reparos de emergência

Pesquisa mostra que, embora 83,1% dos brasileiros reconheçam que deixar os problemas para depois encarece a solução, apenas 21,1% adotam a manutenção preventiva como prática predominante

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:10

Adiar consertos em casa pode custar caro: quase 40% gastam mais de R$ 1 mil em reparos de emergência Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma infiltração pequena, um disjuntor que desarma ou um problema no telhado podem parecer situações simples. Mas, quando o conserto fica para depois, o defeito pode se agravar e transformar uma despesa administrável em uma emergência cara. É o que revela uma pesquisa nacional encomendada pela Obramax ao instituto Opinion Box: embora 83,1% dos brasileiros concordem que adiar reparos em casa acaba custando mais caro, poucos mantêm uma rotina de manutenção preventiva.

Entre as pessoas responsáveis pelos cuidados com o imóvel, apenas 21,1% afirmam agir predominantemente antes que os problemas apareçam. Já 47,1% costumam tomar providências principalmente quando o defeito já existe e exige um reparo mais complexo. O levantamento ouviu 509 pessoas pela internet, entre 12 e 21 de maio de 2026.

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros 1 de 12

A diferença entre percepção e comportamento também aparece na maneira como os entrevistados avaliam os próprios hábitos. Embora 63,4% dos responsáveis pela casa digam que costumam fazer manutenção preventiva, a proporção que efetivamente adota essa prática como regra é bem menor. Além disso, 91,9% consideram comum que as pessoas demorem ou adiem obras e consertos necessários.

Falta de dinheiro é o principal obstáculo

Se a maioria reconhece que esperar pode sair mais caro, por que tantos reparos ficam para depois? A resposta mais citada é a falta de dinheiro, apontada por 51,5% dos entrevistados que consideram comum adiar esse tipo de serviço.

A dificuldade de encontrar profissionais de confiança aparece em segundo lugar, com 22,6%, seguida pela tendência de subestimar a gravidade do problema, mencionada por 14,1%. A falta de tempo para acompanhar a execução do serviço foi citada por 8,1%. Outro dado ajuda a explicar a resistência: 70,7% concordam que a maioria das pessoas encara a manutenção da casa como um gasto, e não como um investimento.

O cenário financeiro das famílias também pesa nessa decisão. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 81,6% das famílias brasileiras tinham dívidas a vencer em outubro de 2026. No mesmo mês, 29,3% estavam com contas em atraso. Com o orçamento comprometido, um conserto que ainda não se tornou urgente acaba disputando espaço com outras despesas.

Quando o reparo vira emergência, o impacto é maior

Adiar a manutenção não elimina o custo: muitas vezes, apenas faz com que a despesa chegue de uma só vez e em um momento inesperado. Entre os responsáveis pela manutenção dos imóveis ouvidos na pesquisa, 39,6% gastam mais de R$ 1 mil em cada ocorrência emergencial. Para 12,3%, a conta ultrapassa R$ 3 mil.

O impacto não fica restrito ao valor do serviço. Para 47,8% dos entrevistados, o reparo de urgência exige pequenos cortes em outras despesas. Outros 19,7% afirmam que a situação atrapalha o pagamento das contas do mês, enquanto 2,7% dizem que o gasto acaba gerando endividamento. Somadas, as duas últimas respostas representam 22,4% dos participantes.

Os profissionais da construção também percebem a diferença entre prevenir e corrigir. Para 49,6% deles, um reparo corretivo costuma custar pelo menos 51% a mais do que custaria se a manutenção tivesse sido realizada no momento adequado.

“Quase todo mundo sabe que esperar sai mais caro, mas o conserto concorre com as outras contas do mês e acaba ficando para depois. O problema é que a casa não espera: uma infiltração pequena ou um disjuntor que desarma viram, em pouco tempo, um reparo maior. Separar um valor fixo, mesmo pequeno, para a manutenção é o que tira o conserto do modo emergência”, afirma Rafael Sales, diretor comercial da Obramax.

Como organizar a manutenção da casa

O levantamento indica que o planejamento ainda é um ponto fraco. Quase metade dos responsáveis pelos imóveis, 47,8%, avalia que sua organização para fazer manutenções é inexistente ou baixa. Desse total, 13,1% dizem não ter nenhum planejamento e só agir quando algo estraga; outros 34,7% se consideram pouco organizados.

Entre os problemas mais frequentes nos últimos anos estão vazamentos e infiltrações, ambos mencionados por 46,1% dos entrevistados. Na sequência aparecem defeitos em telhados e calhas, com 34%, e problemas na parte elétrica, citados por 33,8%.

A proximidade do fim do ano, período em que muitas famílias concentram gastos e decisões de consumo, também pode ser uma oportunidade para rever as prioridades. Com a Black Friday marcada para 27 de novembro, a recomendação apresentada pela Obramax é avaliar os reparos pendentes antes de comprometer o orçamento com outras compras. Resolver um defeito enquanto ele ainda é pequeno tende a custar menos do que enfrentar uma emergência posteriormente.

“Antes de qualquer compra de fim de ano, vale uma volta pela casa: olhar o teto, a área perto do chuveiro, o quadro de luz. Se algo já dá sinal, é ali que o dinheiro rende mais”, orienta Sales.