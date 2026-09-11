CRIME

Adolescente de 13 anos usa carta para professora para pedir ajuda após ser vítima de estupro de cunhado com permissão dos pais : ‘Me ajuda’

Pais recebiam dinheiro do familiar para permitir os abusos e usavam os valores para comprar drogas

Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:20

Adolescente escreveu carta para pedir ajuda Crédito: Reprodução

Uma carta entregue a uma professora revelou a violência que uma adolescente de 13 anos dizia sofrer dentro da própria casa, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. No texto, a menina pediu ajuda e contou que era vítima de abusos sexuais cometidos pelo cunhado, além de maus-tratos. A denúncia levou à prisão preventiva dos pais dela e do familiar apontado como suspeito dos crimes. As informações são do g1.

Na mensagem, a adolescente relatou que já havia passado por um período de internação e afirmou que não estava totalmente recuperada. Em seguida, explicou que o principal motivo da carta era pedir socorro por não suportar mais permanecer em casa. “Professora, leia isso até o final, por favor. Como você deve saber, ou espero que saiba, fui internada em [censurado], depressão, [censurado] um lugar onde não deveria ter saído. Não tô totalmente recuperada, mas o motivo real dessa carta é um pedido de ajuda: não aguento mais minha casa”, escreveu.

A menina também afirmou que os pais eram usuários de drogas e que teria sofrido abusos com a anuência deles. “Meus pais são usuários, usam ‘pedra’, não compram nada pra dentro de casa, e fui abusada três vezes porque eles deixaram… eu não podia ter voltado para aquela casa, por favor, me ajuda! Isso não é nem metade do que eu passo, me ajuda”, relatou na carta.

Casos de violência sexual contra crianças e adolescentes 1 de 40

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cunhado, de 45 anos, pagava dinheiro aos pais da adolescente, um homem de 62 anos e uma mulher de 50, para permitir os abusos. Segundo a apuração, os valores recebidos pelo casal eram usados na compra de drogas. A polícia também identificou suspeitas de maus-tratos, relacionados tanto à negligência com as necessidades básicas da menina quanto a agressões físicas que ela sofreria dentro da residência.

O caso já havia chegado ao conhecimento das autoridades em 2025, quando a adolescente relatou ter sido vítima de importunação sexual por parte do cunhado, envolvendo toques físicos. Na ocasião, ela foi encaminhada para uma instituição assistencial, mas posteriormente retornou para casa. Depois disso, segundo o relato feito na nova denúncia, os abusos teriam continuado, desta vez com violência sexual e a suposta anuência dos pais.