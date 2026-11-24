VIOLÊNCIA

Adolescente de 14 anos esfaqueia duas crianças dentro de escola

Vítimas, ambas de 8 anos, sofreram ferimentos no pescoço, na cabeça e nas costas, receberam atendimento médico e estão fora de perigo

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:06

Adolescente de 14 anos esfaqueia duas crianças dentro de escola Crédito: Reprodução/TV Globo

Duas crianças de 8 anos foram esfaqueadas por um adolescente de 14 anos dentro de uma escola municipal de Itaguaí, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (24). O ataque aconteceu no refeitório da Escola Municipal das Acácias, localizada no bairro Chaperó. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

O adolescente, que é aluno do 6º ano da unidade, foi apreendido em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ele foi levado para a 50ª DP (Itaguaí), onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Segundo as informações divulgadas, uma das crianças sofreu cortes no pescoço e na cabeça. A outra teve ferimentos nas costas. As duas foram socorridas, precisaram levar pontos e estão fora de perigo.

Após as agressões, o adolescente foi contido e encaminhado para avaliação psiquiátrica. A faca utilizada no ataque foi apreendida, e testemunhas foram ouvidas na delegacia.