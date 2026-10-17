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Adolescente de 15 anos é morta a facadas pelo ex-namorado

O ex-namorado da vítima, de 16 anos, foi apreendido após se apresentar ao Conselho Tutelar do bairro Chã de Bebedouro, acompanhado da mãe

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 00:00

Lívia Martins de Menezes Crédito: Reprodução

Uma adolescente, de 15 anos, morreu após ser esfaqueada pelo ex-namorado, de 16, na madrugada dessa quinta, no bairro de Rio Novo, em Maceió (AL). O jovem foi apreendido após cometer o crime.

A polícia identificou a adolescente como Lívia Martins de Menezes.

Segundo a Polícia Civil de Alagoas (PCAL), Lívia estava em casa com o ex-namorado, quando ambos começaram uma discussão durante a madrugada. Segundo a investigação, no decorrer do desentendimento, a adolescente ligou para a mãe pedindo ajuda.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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