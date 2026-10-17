BRASIL

Adolescente de 15 anos é morta a facadas pelo ex-namorado

O ex-namorado da vítima, de 16 anos, foi apreendido após se apresentar ao Conselho Tutelar do bairro Chã de Bebedouro, acompanhado da mãe

Metrópoles

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 00:00

Lívia Martins de Menezes Crédito: Reprodução

Uma adolescente, de 15 anos, morreu após ser esfaqueada pelo ex-namorado, de 16, na madrugada dessa quinta, no bairro de Rio Novo, em Maceió (AL). O jovem foi apreendido após cometer o crime.

A polícia identificou a adolescente como Lívia Martins de Menezes.