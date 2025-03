FEMINICÍDIO

Adolescente de 15 anos é morta por estrangulamento após ameaçar expor relação com homem casado

Suspeito está foragido

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 07:47

Laurinda Maria Fortaleza Delfino Crédito: Reprodução

Uma estudante de 15 anos foi vítima de feminicídio após ameaçar revelar um relacionamento extraconjugal que mantinha com o principal suspeito do crime, um rapaz de 18 anos. O assassinato de Laurinda Maria Fortaleza Delfino ocorreu na sexta-feira (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, em Pio IX, no Sul do estado. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte foi asfixia mecânica por estrangulamento. >

De acordo com o delegado Rodrigo Morais, o crime foi motivado pela ameaça de Laurinda de divulgar fotos do relacionamento extraconjugal que mantinha com o suspeito, que é casado. "Ela tinha em seu celular uma foto deles juntos e ameaçou tornar pública a relação. Foi quando ele decidiu tirar a vida dela", explicou Morais em entrevista ao G1. O suspeito está foragido, e um adolescente de 16 anos foi apreendido no sábado (8) sob suspeita de envolvimento no crime. O menor teria intermediado os encontros entre a vítima e o suspeito, e o crime ocorreu em sua residência.>

O adolescente apreendido alegou que estava dormindo no momento do assassinato e atribuiu toda a responsabilidade ao jovem casado. "O menor intermediou o encontro e o crime aconteceu em sua casa, onde houve muita bebedeira. Ele alega que não participou diretamente do ato", afirmou o delegado. O comandante do Grupamento de Polícia Militar de Pio IX, sargento Joelson Nascimento, confirmou que o adolescente foi flagrado por câmeras de segurança no local do crime e confessou sua participação. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao feminicídio.>

O suspeito chegou a se apresentar na Delegacia de Polícia Civil na manhã de sábado (8), acompanhado de um advogado, mas foi liberado devido à falta de indícios concretos de sua participação no crime naquele momento.>