VIOLÊNCIA

Adolescente de 15 anos é sequestrada ao sair da escola e pula de carro em movimento para escapar do suspeito

Jovem foi abordada quando voltava da escola, entrou no veículo à força e aproveitou distração do suspeito para fugir; polícia analisa imagens de câmeras de segurança

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 16:54

Adolescente de 15 anos é sequestrada ao sair da escola e pula de carro em movimento para escapar do suspeito Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 15 anos conseguiu escapar de um sequestro na noite da última sexta-feira (4), no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A jovem voltava da escola pela Rua Dona Romana, por volta das 19h40, quando foi abordada por um homem que estava em um carro com vidros fumê.

Inicialmente, a adolescente acreditou que se tratava de um assalto e entregou o celular ao suspeito. Em seguida, porém, foi puxada para dentro do veículo, que arrancou pela rua. Durante o trajeto, a jovem aproveitou um momento de distração do homem, abriu a porta e pulou do carro ainda em movimento para tentar escapar.

Adolescente ficou ferida na queda

Segundo o pai da jovem, em entrevista à TV Globo, um veículo que seguia logo atrás precisou frear bruscamente para evitar atropelá-la depois que ela saltou. Na queda, a adolescente bateu a cabeça no asfalto e sofreu escoriações no joelho. Mesmo ferida e assustada, conseguiu correr até um condomínio próximo, onde procurou abrigo. O suspeito fugiu levando a bolsa da vítima.

Polícia analisa câmeras para identificar suspeito