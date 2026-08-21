DF

Adolescente de 15 anos morre após ir a UPA para tratar dor de dente

Maria Luiza Abreu Estevam buscou atendimento médico por três vezes após sentir fortes dores em dente

Metrópoles

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:20

Maria Luiza Abreu Estevam Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de uma adolescente de 15 anos que procurou atendimento na rede pública de saúde por três vezes após sentir uma forte dor de dente. Maria Luiza Abreu Estevam (foto em destaque) morreu na última quinta-feira (13/8).

O quadro de saúde da adolescente começou a se agravar em 20 de julho, quando ela realizou um procedimento para obturação de um dente com cárie. Nos dias seguintes, Maria Luiza passou a sentir dores intensas e inchaço em outro dente. Em 29 de julho, a menina buscou atendimento em uma Unidade Básica de Saúde de Sobradinho (UBS) II, onde houve a prescrição de antibiótico.