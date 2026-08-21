Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente de 15 anos morre após ir a UPA para tratar dor de dente

Maria Luiza Abreu Estevam buscou atendimento médico por três vezes após sentir fortes dores em dente

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:20

Maria Luiza Abreu Estevam
Maria Luiza Abreu Estevam Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de uma adolescente de 15 anos que procurou atendimento na rede pública de saúde por três vezes após sentir uma forte dor de dente. Maria Luiza Abreu Estevam (foto em destaque) morreu na última quinta-feira (13/8).

O quadro de saúde da adolescente começou a se agravar em 20 de julho, quando ela realizou um procedimento para obturação de um dente com cárie. Nos dias seguintes, Maria Luiza passou a sentir dores intensas e inchaço em outro dente. Em 29 de julho, a menina buscou atendimento em uma Unidade Básica de Saúde de Sobradinho (UBS) II, onde houve a prescrição de antibiótico.

Adolescente morreu após reclamar de dor no dente

Maria Luiza e o pai por Reprodução
Maria Luiza Abreu Estevam por Reprodução
Maria Luiza Abreu Estevam por Reprodução
Maria Luiza Abreu Estevam por Reprodução
1 de 4
Maria Luiza e o pai por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Três apostas dividem prêmio de R$ 1,68 milhão na Lotofácil; confira resultado

Três apostas dividem prêmio de R$ 1,68 milhão na Lotofácil; confira resultado
Imagem - 'Papa do Diabo', fundador da Igreja de Lúcifer no Ceará é morto a tiros

'Papa do Diabo', fundador da Igreja de Lúcifer no Ceará é morto a tiros
Imagem - Ciclone extratropical terá dia mais intenso nesta sexta-feira (21) no Brasil

Ciclone extratropical terá dia mais intenso nesta sexta-feira (21) no Brasil