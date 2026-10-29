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Adolescente de 16 anos denuncia MC Poze por estupro: 'Estava sob efeito de drogas'

Segundo a defesa da jovem, ela não estava plenamente consciente durante a relação sexual

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:00

MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos denunciou o cantor MC Poze por estupro. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28), na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Segundo a defesa da jovem, ela estava estava na casa do cantor, sob efeito de entorpecentes, e não tinha plena consciência durante a relação sexual.

A advogada da adolescente disse ainda que a jovem pediu para que ele usasse preservativo. Ele teria se recusado, e o ato sexual teria continuado. “Ela verbalizou expressamente que queria usar preservativo, ele disse que não usa, e continuou. Ela estava sob efeito de entorpecentes”, afirmou a advogada para o g1 Rio.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/YouTube
MC Poze por Reprodução
MC Poze foi preso no Rio por Reprodução / TV Bahia
MC Poze por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
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MC Poze do Rodo por Reprodução

Ainda conforme o depoimento da adolescente, dois dias depois do episódio, ela teria sido coagida a retornar à casa do cantor para tomar medicamentos. Caso se recusasse, ele teria ameaçado pedir a um amigo que a fizesse “desaparecer”. A defesa afirma ter um vídeo com a voz do cantor pedindo que a jovem fosse à residência dele.

A jovem foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames. A defesa também solicitou medidas protetivas contra o cantor.

Até a publicação desta matéria, MC Poze não havia se manifestado publicamente sobre as acusações.

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