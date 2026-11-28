CRIME

Adolescente de 16 anos é morto pelo pai ao tentar defender a mãe durante discussão

Jovem foi baleado dentro de apartamento em Fortaleza; mulher também foi atingida e socorrida com vida

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 09:50

Marcinho foi morto pelo pai, Márcio Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros pelo próprio pai, Márcio Walber Leitão, de 52 anos, enquanto tentava proteger a mãe durante uma discussão entre o casal. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27), em um condomínio no bairro de Fátima, em Fortaleza. A mulher, identificada como Kaline Albuquerque, também foi atingida pelos disparos, mas sobreviveu e recebeu atendimento médico.

Segundo informações apuradas pela TV Verdes Mares, Márcio e Kaline estavam separados havia aproximadamente dois meses. O adolescente, identificado como Ezequiel Márcio Cavalcante, vivia com a mãe. Márcio e Kaline também são pais de uma filha mais velha, que já é adulta. Ezequiel, conhecido como Marcinho, era estudante e já atuava no ramo de eventos.

Na noite do crime, Kaline e o filho foram ao apartamento onde Márcio residia para retirar alguns pertences. No local, os três teriam se envolvido em uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria tentado agredir a ex-companheira e o adolescente antes de sacar uma arma e atirar contra os dois.

Adolescente tenta defender mãe e é morto pelo pai em Fortaleza 1 de 4

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Kaline foi baleada, mas sobreviveu.

Após os disparos, Márcio deixou o condomínio e fugiu. Posteriormente, ele procurou uma unidade policial e se apresentou voluntariamente, acompanhado de um advogado. O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil estava realizando os procedimentos de investigação e ouvindo o suspeito.