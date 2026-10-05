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Adolescente de 16 anos é suspeito de esfaquear pastor alemão

Segundo testemunha, o cachorro teria avançado em direção ao adolescente, mas não chegou a mordê-lo

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 23:57

Adolescente foi apreendido após esfaquear pastor alemão no Distrito Federal
Adolescente foi apreendido após esfaquear pastor alemão no Distrito Federal Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta segunda-feira (5), suspeito de esfaquear um cachorro da raça pastor alemão no condomínio Del Lago II, no Itapoã (DF). A identificação do garoto foi possível graças ao trabalho conjunto da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no caso.

Segundo informações repassadas às autoridades por uma rede comunitária de proteção aos animais, o cão, chamado Spike, teria sido atingido por golpes de faca na Quadra 327. Imagens do animal ferido e o relato da tutora foram encaminhados aos policiais.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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