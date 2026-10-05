Adolescente de 16 anos é suspeito de esfaquear pastor alemão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 23:57
Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta segunda-feira (5), suspeito de esfaquear um cachorro da raça pastor alemão no condomínio Del Lago II, no Itapoã (DF). A identificação do garoto foi possível graças ao trabalho conjunto da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no caso.
Segundo informações repassadas às autoridades por uma rede comunitária de proteção aos animais, o cão, chamado Spike, teria sido atingido por golpes de faca na Quadra 327. Imagens do animal ferido e o relato da tutora foram encaminhados aos policiais.