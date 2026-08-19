INUSITADO

Adolescente de 17 anos faz parto em casa sozinha, e família descobre nascimento do bebê só dois dias depois

Jovem acionou a Polícia Militar para ajudar a oferecer os devidos cuidados à criança

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 00:21

Adolescente de 17 anos entra em trabalho de parto em casa e família descobre nascimento do bebê dois dias depois Crédito: Reprodução/ Inter TV

Uma adolescente de 17 anos entrou em trabalho de parto dentro de casa, na cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. A família, no entanto, só descobriu o nascimento do bebê cerca de dois dias depois. O caso ocorreu no último sábado (15).

A jovem iniciou o próprio parto durante a noite, segundo informações apuradas pelo portal g1 Região dos Lagos. Em depoimento, ela afirmou à polícia que tentou solicitar auxílio e orientação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não obteve sucesso. Em seguida, escondeu a criança da família.

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No final da tarde do domingo (16), ela acionou a Polícia Militar e afirmou que havia encontrado o bebê em um terreno baldio. Os policiais foram até a casa da jovem para resgatar a criança, que foi encaminhada a um hospital e recebeu assistência neonatal.

Na segunda-feira (17), a adolescente prestou depoimento e revelou à polícia ser a mãe da criança. Segundo a polícia, ela buscou uma forma de garantir os cuidados necessários ao bebê por meio das autoridades responsáveis.

“É um caso que precisa ser tratado com humanidade. É importante evitar julgamentos e reforçar que essa menina, mesmo com medo, em nenhum momento abandonou a criança. Ela não fez por mal. Apenas inventou a história e entregou a bebê em segurança aos agentes, na própria casa dela”, explicou o delegado Evaristo Pontes.