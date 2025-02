PARANÁ

Adolescente desaparecida é achada morta após 23 dias; cunhado confessa crime

Foi o suspeito quem indicou onde estava o corpo

O suspeito, marido da irmã de Flávia, disse que se encontrou com a jovem para consumir drogas e alegou que "empurrou ela em um riacho após um problema". A polícia não descarta a possibilidade de que Flávia tivesse envolvimento com drogas, embora a família negue. As informações são do Uol. >

A adolescente havia desaparecido em 13 de janeiro, e a última imagem dela foi registrada por uma câmera de segurança na rua onde morava. Nos primeiros dias após o desaparecimento, familiares foram ouvidos, e as declarações iniciais do cunhado geraram suspeitas contra ele. O delegado Leandro Almeida afirmou que, ao ser confrontado com as investigações, o cunhado apresentou a versão do crime e indicou onde o corpo havia sido deixado.>