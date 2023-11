Adolescente é apreendida suspeita de matar o filho de 10 meses em Fortaleza

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida na tarde desta terça-feira, 21, suspeita de matar o próprio filho, de 10 meses. O caso ocorreu no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Segundo o jornal O Povo. a jovem levou o bebê ao posto de saúde Terezinha Parente, na própria Lagoa Redonda e profissionais da saúde constataram que a criança tinha marcas semelhantes às de agressões. Com isso, a Polícia foi acionada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a adolescente foi conduzida pela composição policial até a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuada em flagrante por ato infracional análogo a homicídio doloso.

"Somente após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa do óbito", ressaltou, porém, a SSPDS. Leia mais Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o atendimento no posto foi encerrado mais cedo devido o caso.