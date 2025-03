DF

Adolescente transportou corpo de mulher esquartejada em carrinho de mão

Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos, teve a cabeça e as pernas dela foram jogadas no esgoto

O adolescente detido pela morte de Thalita Marques Berquó Ramos, aos 36 anos, deu detalhes aos investigadores sobre o assassinato da mulher. Em depoimento, o jovem contou que levou o corpo da vítima em um carrinho de mão até uma área de mata dentro do Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará. No local, ele diz que teria esquartejado e enterrado partes da vítima.>