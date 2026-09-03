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Adolescente youtuber de 16 anos capota Audi e fica preso às ferragens

Veículo atingiu um VW T-Cross, derrubou o muro de uma oficina e danificou um Fiat Siena

  • Foto do(a) author(a) Estadão
  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Estadão

  • Mariana Rios

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:41

Adolescente de 16 anos capota Audi na Zona Sul de SP e fica preso às ferragens
Adolescente de 16 anos capota Audi na Zona Sul de SP e fica preso às ferragens Crédito: Reprodução/X

Um adolescente de 16 anos capotou um Audi na tarde de quarta-feira (2), na Avenida Nova Independência, zona sul de São Paulo. Ele ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo helicóptero Águia ao Hospital Albert Einstein. O pai acompanhou o resgate.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o veículo atingiu um VW T-Cross, derrubou o muro de uma oficina e danificou um Fiat Siena.

"O motorista do T-Cross, de 39 anos, não se feriu. Já o passageiro do Audi, de 22 anos, foi atendido na UPA Santo Amaro", disse a SSP.

A TV Globo apurou que o adolescente mantém um canal no YouTube onde publica vídeos dirigindo carros de luxo em alta velocidade. Em uma gravação publicada há cinco dias, ele aparece a 100 km/h ao volante do Audi envolvido no acidente.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco) como ato infracional por dirigir sem habilitação e colisão.

Tags:

Adolescente são Paulo Youtube

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