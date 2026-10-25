DIREITOS TRABALHISTAS

Adolescentes aprendizes trabalhavam à noite e em câmaras frias; supermercado terá de pagar R$ 3 milhões por danos morais

TST manteve a condenação de empresas responsáveis pela rede Comper após fiscalização identificar violações à legislação trabalhista e condições inadequadas para menores de 18 anos

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:12

Adolescentes aprendizes trabalhavam à noite e em câmaras frias; supermercado terá de pagar R$ 3 milhões por danos morais Crédito: Reprodução/TST

Duas empresas responsáveis pelos Supermercados Comper em Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso, terão de pagar R$ 3 milhões por danos morais coletivos após submeter adolescentes a condições de trabalho proibidas pela legislação. A condenação foi mantida por unanimidade pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que também confirmou a obrigação de corrigir as irregularidades identificadas pela fiscalização.

O caso começou após uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com base em inspeções realizadas em 2013 e 2014. Na ocasião, fiscais constataram que jovens contratados como aprendizes e empacotadores trabalhavam depois das 22h, eram expostos a temperaturas muito baixas em câmaras frias e, em uma das unidades, cumpriam jornadas superiores ao limite permitido.

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Durante as fiscalizações, foi identificado um jovem que entrava diariamente nas câmaras frias do setor de salsicharia. Ele ficava exposto a baixas temperaturas e a mudanças bruscas de temperatura, situação proibida para trabalhadores com menos de 18 anos. A Constituição Federal proíbe que menores de idade exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A legislação trabalhista também estabelece regras específicas para a jornada de aprendizes, limitada a seis horas diárias, sem possibilidade de prorrogação ou compensação.

Segundo o MPT, embora os contratos dos aprendizes da rede previssem jornadas de quatro horas por dia, em uma das lojas de Cuiabá esse limite era ultrapassado. A fiscalização também identificou irregularidades relacionadas ao descanso semanal remunerado. Em sua defesa, a SDB, empresa responsável pela marca Comper, afirmou que o trabalho noturno dos empacotadores ocorria apenas pontualmente, para auxiliar no fechamento dos caixas. Sobre o acesso às câmaras frias, alegou que não havia grandes variações de temperatura.

Justiça manteve indenização de R$ 3 milhões

A 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá condenou as empresas pelas irregularidades. Posteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-23) fixou a indenização por danos morais coletivos em R$ 3 milhões e determinou que as empresas cumprissem as obrigações necessárias para corrigir as falhas.

A decisão também estabeleceu multa de R$ 3 mil por aprendiz encontrado em situação irregular, caso as determinações judiciais não sejam cumpridas. As empresas recorreram ao TST, mas a Terceira Turma manteve a condenação. O relator, ministro Mauricio Godinho Delgado, considerou que as condutas provocaram danos que ultrapassam os trabalhadores diretamente envolvidos e atingem a coletividade.