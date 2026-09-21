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Adolescentes simulam assalto para vídeo na internet, são confundidos com ladrões e acabam baleados pela PM

Policiais foram acionados após a encenação ser confundida com um roubo

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:04

Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' Crédito: Reprodução

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram baleados por policiais militares enquanto gravavam uma encenação de assalto para as redes sociais, em Fortaleza, no Ceará. O episódio aconteceu na última quarta-feira (16), no bairro Parangaba, e mobilizou equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam), que receberam uma denúncia de que dois jovens estariam praticando um roubo na região. As informações são do g1 do Ceará.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes foram informados de que havia dois adolescentes em uma motocicleta e que o passageiro estaria apontando uma arma para pessoas que estavam na calçada. Durante o deslocamento até o endereço indicado, os policiais foram abordados por uma pessoa que teria confirmado a ocorrência e apontado onde o suposto crime estaria acontecendo.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram os dois jovens na motocicleta. A PM informou que, naquele momento, os agentes entenderam que se tratava de uma situação real de roubo. "Os policiais visualizaram dois adolescentes, em cima de uma moto, onde o garupeiro que apontava uma arma de fogo para pessoas na calçada e pediam o celular. Diante da ameaça, os militares reagiram", afirmou a corporação.

Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' 1 de 4

Depois da intervenção, porém, os policiais constataram que a situação era uma gravação para as redes sociais. Os adolescentes participavam de uma espécie de "novelinha" produzida pelo grupo, na qual simulavam um assalto. A arma usada na encenação não era verdadeira, mas um simulacro de arma de fogo, segundo a PMCE.

Duas outras adolescentes que participavam da gravação, interpretando as supostas vítimas do assalto, foram à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) acompanhadas dos responsáveis. Elas prestaram esclarecimentos sobre o que havia acontecido. A motocicleta usada durante a gravação também foi apreendida. Conforme as informações levantadas pela polícia, o veículo pertence ao pai de um dos adolescentes e teria sido utilizado sem autorização.

Os dois jovens atingidos pelos disparos foram levados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. De acordo com a unidade de saúde, eles deram entrada entre a noite de quarta-feira (16) e a madrugada de quinta-feira (17), passaram por procedimentos cirúrgicos e permanecem internados. O hospital informou que ambos apresentam quadro de saúde estável e seguem acompanhados por equipes multiprofissionais.

Além da motocicleta, um celular e o simulacro utilizado na encenação foram apreendidos. O caso foi encaminhado à DCA, onde foi registrado um boletim de ocorrência e foram adotadas as medidas cabíveis.