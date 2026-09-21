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Adolescentes simulam assalto para vídeo na internet, são confundidos com ladrões e acabam baleados pela PM

Policiais foram acionados após a encenação ser confundida com um roubo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:04

Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha'
Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' Crédito: Reprodução

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram baleados por policiais militares enquanto gravavam uma encenação de assalto para as redes sociais, em Fortaleza, no Ceará. O episódio aconteceu na última quarta-feira (16), no bairro Parangaba, e mobilizou equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam), que receberam uma denúncia de que dois jovens estariam praticando um roubo na região. As informações são do g1 do Ceará. 

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes foram informados de que havia dois adolescentes em uma motocicleta e que o passageiro estaria apontando uma arma para pessoas que estavam na calçada. Durante o deslocamento até o endereço indicado, os policiais foram abordados por uma pessoa que teria confirmado a ocorrência e apontado onde o suposto crime estaria acontecendo.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram os dois jovens na motocicleta. A PM informou que, naquele momento, os agentes entenderam que se tratava de uma situação real de roubo. "Os policiais visualizaram dois adolescentes, em cima de uma moto, onde o garupeiro que apontava uma arma de fogo para pessoas na calçada e pediam o celular. Diante da ameaça, os militares reagiram", afirmou a corporação.

Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha'

Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' por Reprodução
Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' por Reprodução
Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' por Reprodução
Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' por Reprodução
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Adolescentes foram baleados por PMs durante 'novelinha' por Reprodução

Depois da intervenção, porém, os policiais constataram que a situação era uma gravação para as redes sociais. Os adolescentes participavam de uma espécie de "novelinha" produzida pelo grupo, na qual simulavam um assalto. A arma usada na encenação não era verdadeira, mas um simulacro de arma de fogo, segundo a PMCE.

Duas outras adolescentes que participavam da gravação, interpretando as supostas vítimas do assalto, foram à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) acompanhadas dos responsáveis. Elas prestaram esclarecimentos sobre o que havia acontecido. A motocicleta usada durante a gravação também foi apreendida. Conforme as informações levantadas pela polícia, o veículo pertence ao pai de um dos adolescentes e teria sido utilizado sem autorização.

Os dois jovens atingidos pelos disparos foram levados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. De acordo com a unidade de saúde, eles deram entrada entre a noite de quarta-feira (16) e a madrugada de quinta-feira (17), passaram por procedimentos cirúrgicos e permanecem internados. O hospital informou que ambos apresentam quadro de saúde estável e seguem acompanhados por equipes multiprofissionais.

Além da motocicleta, um celular e o simulacro utilizado na encenação foram apreendidos. O caso foi encaminhado à DCA, onde foi registrado um boletim de ocorrência e foram adotadas as medidas cabíveis.

A atuação dos policiais também será investigada. Segundo a PMCE, as circunstâncias da intervenção que terminou com os dois adolescentes baleados serão analisadas por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM), procedimento que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência e da ação dos agentes.

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Tags:

Adolescentes Baleados por pms Simulação de Assalto Vídeo na Internet

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