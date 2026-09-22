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Advogada da família de estudante de Direito morta em condomínio nega gravidez: “Descartada”

Namorado da jovem ainda é procurado para prestar esclarecimentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:08

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio Crédito: Reprodução

A gravidez de Isabelle Caracristi, estudante de Direito de 22 anos encontrada morta em um condomínio de luxo em Fortaleza, foi descartada pela perícia. A informação foi confirmada pela advogada Patrícia Viana, que representa a família da jovem, após o irmão dela, Rafael Magalhães, afirmar que havia indícios de uma possível gestação. As informações são do UOL. 

Segundo Patrícia, um laudo pericial descartou a gravidez. Rafael, por outro lado, havia relatado que a informação teria sido encontrada no celular de Isabelle, que está sendo analisado pela Polícia Civil do Ceará. Em entrevista à rádio CBN/O Povo, ele afirmou que não sabia informar de quantas semanas seria a suposta gestação.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
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Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
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Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução

A morte da estudante continua sob investigação. De acordo com a advogada, a polícia tem concentrado os trabalhos na coleta de depoimentos e na análise dos elementos reunidos no condomínio e no apartamento onde Isabelle vivia com o namorado. Até o momento, não há definição oficial sobre se a morte foi provocada por um crime.

O namorado da jovem, João Munhoz Neto, é procurado para prestar esclarecimentos, mas não é apontado como suspeito pelas autoridades. Havia a expectativa de que ele comparecesse nesta segunda-feira (22) para depor, o que não aconteceu. A mãe dele foi localizada na noite anterior, e equipamentos eletrônicos foram recolhidos para auxiliar nas investigações.

Exames realizados em Isabelle indicaram lesões compatíveis com impacto contra o solo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que foram realizadas perícias complementares nas áreas comuns do condomínio e no apartamento onde a estudante morava. Também houve nova coleta de vestígios de DNA.

“foram feitas perícias complementares em áreas comuns do condomínio e no apartamento onde Isabelle morava com o namorado e a família dele. Foi realizada complementação de coleta de vestígios de DNA”, relatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O exame toxicológico apresentou resultado negativo, indicando que não foram identificados drogas ou medicamentos no organismo da jovem. Outros exames ainda serão realizados pela Perícia Forense do Estado do Ceará. A polícia informou ainda que quatro pessoas já foram ouvidas e que outros quatro depoimentos estão previstos. Imagens de câmeras de segurança também são analisadas.

Isabelle foi encontrada morta no dia 13, no condomínio localizado no bairro Aldeota, onde morava com o namorado e familiares dele. Segundo a mãe da estudante, Isorlanda Caracristi, a filha enviou uma mensagem por volta das 18h do domingo com os dizeres “Mãe, eu te amo”. Ela respondeu que também amava Isabelle e recomendou que a filha tomasse um relaxante muscular, já que reclamava de dores no pescoço.

Depois da mensagem, Isorlanda afirma que não conseguiu mais contato com a filha. No dia seguinte, segundo o relato da mãe, ela percebeu que havia sido bloqueada nas redes sociais pelo namorado de Isabelle e decidiu ir pessoalmente ao condomínio em busca de informações.

Ainda conforme Isorlanda, houve movimentação incomum entre funcionários do prédio. Ao procurar informações sobre a filha, ela afirma ter sido informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal). A investigação segue em andamento.

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Tags:

Condomínio Morta Estudante de Direito Isabelle Caracristi

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