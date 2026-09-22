INVESTIGAÇÃO

Advogada da família de estudante de Direito morta em condomínio nega gravidez: “Descartada”

Namorado da jovem ainda é procurado para prestar esclarecimentos

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:08

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio Crédito: Reprodução

A gravidez de Isabelle Caracristi, estudante de Direito de 22 anos encontrada morta em um condomínio de luxo em Fortaleza, foi descartada pela perícia. A informação foi confirmada pela advogada Patrícia Viana, que representa a família da jovem, após o irmão dela, Rafael Magalhães, afirmar que havia indícios de uma possível gestação. As informações são do UOL.

Segundo Patrícia, um laudo pericial descartou a gravidez. Rafael, por outro lado, havia relatado que a informação teria sido encontrada no celular de Isabelle, que está sendo analisado pela Polícia Civil do Ceará. Em entrevista à rádio CBN/O Povo, ele afirmou que não sabia informar de quantas semanas seria a suposta gestação.

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio 1 de 14

A morte da estudante continua sob investigação. De acordo com a advogada, a polícia tem concentrado os trabalhos na coleta de depoimentos e na análise dos elementos reunidos no condomínio e no apartamento onde Isabelle vivia com o namorado. Até o momento, não há definição oficial sobre se a morte foi provocada por um crime.

O namorado da jovem, João Munhoz Neto, é procurado para prestar esclarecimentos, mas não é apontado como suspeito pelas autoridades. Havia a expectativa de que ele comparecesse nesta segunda-feira (22) para depor, o que não aconteceu. A mãe dele foi localizada na noite anterior, e equipamentos eletrônicos foram recolhidos para auxiliar nas investigações.

Exames realizados em Isabelle indicaram lesões compatíveis com impacto contra o solo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que foram realizadas perícias complementares nas áreas comuns do condomínio e no apartamento onde a estudante morava. Também houve nova coleta de vestígios de DNA.

“foram feitas perícias complementares em áreas comuns do condomínio e no apartamento onde Isabelle morava com o namorado e a família dele. Foi realizada complementação de coleta de vestígios de DNA”, relatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O exame toxicológico apresentou resultado negativo, indicando que não foram identificados drogas ou medicamentos no organismo da jovem. Outros exames ainda serão realizados pela Perícia Forense do Estado do Ceará. A polícia informou ainda que quatro pessoas já foram ouvidas e que outros quatro depoimentos estão previstos. Imagens de câmeras de segurança também são analisadas.

Isabelle foi encontrada morta no dia 13, no condomínio localizado no bairro Aldeota, onde morava com o namorado e familiares dele. Segundo a mãe da estudante, Isorlanda Caracristi, a filha enviou uma mensagem por volta das 18h do domingo com os dizeres “Mãe, eu te amo”. Ela respondeu que também amava Isabelle e recomendou que a filha tomasse um relaxante muscular, já que reclamava de dores no pescoço.

Depois da mensagem, Isorlanda afirma que não conseguiu mais contato com a filha. No dia seguinte, segundo o relato da mãe, ela percebeu que havia sido bloqueada nas redes sociais pelo namorado de Isabelle e decidiu ir pessoalmente ao condomínio em busca de informações.