DECISÃO

Advogada é alvo de homofobia no trabalho, processa empresa por chacota de colegas e consegue indenização na Justiça

TRT-2 entendeu que comentários e chacotas sobre a vida amorosa da trabalhadora violaram sua honra e dignidade

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:24

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma advogada que relatou ter sido alvo de comentários e chacotas sobre sua orientação sexual no ambiente de trabalho deverá receber R$ 10 mil por danos morais. A decisão é da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo, que manteve a condenação das empresas envolvidas no processo. O colegiado considerou comprovada a ocorrência de discriminação relacionada à sexualidade da trabalhadora.

Segundo o processo, a funcionária afirmou que era alvo de comentários sobre sua vida amorosa e sobre o relacionamento homoafetivo que mantinha. Ela também relatou que sua gestora direta teria feito críticas à relação durante uma conversa individual. A trabalhadora sustentou ainda que comentários preconceituosos circulavam entre funcionários da empresa.

Testemunhas ouvidas durante a ação confirmaram a existência de comentários sobre a vida pessoal e a orientação sexual da advogada. Um dos depoimentos mencionados no acórdão relatou a existência de fofocas relacionadas aos relacionamentos da funcionária. Outra testemunha afirmou ter presenciado comentários sobre a orientação sexual da trabalhadora em tom de chacota.

Justiça 1 de 4

Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Catarina Von Zuben, afirmou que os comentários não poderiam ser tratados como situações normais do ambiente profissional. Para o tribunal, a conduta teve caráter discriminatório e atingiu a honra e a dignidade da trabalhadora. A decisão também levou em consideração o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O acórdão destacou ainda que o fato de algumas testemunhas não terem presenciado as conversas não significa que elas não tenham ocorrido. Segundo a decisão, comentários pejorativos e fofocas podem circular em pequenos grupos, sem serem presenciados por todos os funcionários. Em voto convergente, o desembargador Homero Batista Mateus da Silva acrescentou que esse tipo de relato pode funcionar como elemento de prova quando associado a outros indícios e ao depoimento da vítima.