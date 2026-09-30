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Advogada é alvo de homofobia no trabalho, processa empresa por chacota de colegas e consegue indenização na Justiça

TRT-2 entendeu que comentários e chacotas sobre a vida amorosa da trabalhadora violaram sua honra e dignidade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:24

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma advogada que relatou ter sido alvo de comentários e chacotas sobre sua orientação sexual no ambiente de trabalho deverá receber R$ 10 mil por danos morais. A decisão é da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo, que manteve a condenação das empresas envolvidas no processo. O colegiado considerou comprovada a ocorrência de discriminação relacionada à sexualidade da trabalhadora.

Segundo o processo, a funcionária afirmou que era alvo de comentários sobre sua vida amorosa e sobre o relacionamento homoafetivo que mantinha. Ela também relatou que sua gestora direta teria feito críticas à relação durante uma conversa individual. A trabalhadora sustentou ainda que comentários preconceituosos circulavam entre funcionários da empresa.

Testemunhas ouvidas durante a ação confirmaram a existência de comentários sobre a vida pessoal e a orientação sexual da advogada. Um dos depoimentos mencionados no acórdão relatou a existência de fofocas relacionadas aos relacionamentos da funcionária. Outra testemunha afirmou ter presenciado comentários sobre a orientação sexual da trabalhadora em tom de chacota.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Catarina Von Zuben, afirmou que os comentários não poderiam ser tratados como situações normais do ambiente profissional. Para o tribunal, a conduta teve caráter discriminatório e atingiu a honra e a dignidade da trabalhadora. A decisão também levou em consideração o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O acórdão destacou ainda que o fato de algumas testemunhas não terem presenciado as conversas não significa que elas não tenham ocorrido. Segundo a decisão, comentários pejorativos e fofocas podem circular em pequenos grupos, sem serem presenciados por todos os funcionários. Em voto convergente, o desembargador Homero Batista Mateus da Silva acrescentou que esse tipo de relato pode funcionar como elemento de prova quando associado a outros indícios e ao depoimento da vítima.

A decisão também reconheceu o direito da trabalhadora ao pagamento de horas extras conforme a jornada fixada pelo tribunal e de valores correspondentes a períodos em que o intervalo para refeição não foi integralmente concedido. Nesta fase do processo, a condenação foi arbitrada em R$ 30 mil, além de R$ 600 em custas processuais. A decisão foi unânime.

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