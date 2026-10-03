Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogada é orientada a ‘abaixar a saia’ ao entrar em Tribunal de Justiça: ‘Fiquei sem entender o que estava acontecendo’

Anabel Pitaluga afirmou que se sentiu constrangida ao ser abordada antes de fazer uma sustentação oral; TJ-GO apura o episódio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17:58

Advogada relatou constrangimento
Advogada relatou constrangimento Crédito: Reprodução

A advogada Anabel Pitaluga relatou ter vivido um momento altamente constrangedor ao tentar entrar no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em Goiânia. Ela afirma que foi orientada a “abaixar a saia” por uma segurança do local, que  teria considerado a peça curta demais para o ambiente e afirmado que seria proibido entrar daquela forma.

O episódio aconteceu na tarde de terça-feira (29), quando Anabel se dirigia à 5ª Câmara Cível para realizar uma sustentação oral. “Pede para ela abaixar a saia, porque está curto e é proibido entrar assim”, teria dito a segurança a Gabriela Fernandes, advogada que acompanhava Anabel.

Anabel Pitaluga foi constrangida

Advogada relatou constrangimento por Reprodução
Advogada relatou constrangimento por Reprodução
1 de 2
Advogada relatou constrangimento por Reprodução

Segundo Anabel, a orientação foi inicialmente direcionada à colega porque ela estava ao telefone resolvendo uma questão profissional.

Anabel contou que vestia um conjunto verde e afirmou que a saia ficava, no máximo, dois dedos acima do joelho. “Era uma saia de, no máximo, dois dedos acima do joelho, confeccionada em um tecido mais firme, que praticamente não se movimenta para cima ou para baixo”, afirmou.

Antes da abordagem, a advogada havia passado pela recepção, se identificado e recebido um adesivo da OAB, colocado na blusa. Ao se aproximar da catraca, ela e a colega foram abordadas. “A Gabriela olhou para ela, claramente surpresa. Eu também fiquei sem entender o que estava acontecendo. E a segurança repetiu: ‘Pede para ela abaixar a saia, está curta’”, relatou. 

Leia mais

Imagem - Clientes de Bradesco e Banco do Brasil relatam cartões bloqueados e limites zerados; entenda

Clientes de Bradesco e Banco do Brasil relatam cartões bloqueados e limites zerados; entenda

Imagem - Noivo chama noiva pelo nome de outra mulher no altar e reação viraliza: ‘Ainda não superei’

Noivo chama noiva pelo nome de outra mulher no altar e reação viraliza: ‘Ainda não superei’

Imagem - Dayanne Bezerra revela namoro com idoso e diz que não revela identidade dele para evitar que mulheres assediem: ‘Inteiraço’

Dayanne Bezerra revela namoro com idoso e diz que não revela identidade dele para evitar que mulheres assediem: ‘Inteiraço’

Anabel disse que chegou a segurar a barra da própria saia após ouvir a orientação. “Naquele momento, fiquei muito constrangida e, ao mesmo tempo, indignada, porque eu não considerava, e continuo não considerando, que aquela roupa ofendesse o decoro exigido no ambiente forense”, declarou.

Apesar do episódio, ela seguiu para o compromisso profissional. Segundo a advogada, naquele momento, a prioridade foi se recompor para realizar a sustentação oral e defender a cliente.

Caso repercutiu nas redes sociais

Depois de terminar os compromissos do dia, Anabel decidiu relatar o episódio nas redes sociais. A publicação provocou manifestações de apoio e também críticas. “O que tem me surpreendido muito desde então é a quantidade de manifestações que recebi, tanto de apoio quanto de críticas. E algumas críticas vieram, inclusive, de mulheres e de mulheres advogadas”, contou.

Leia mais

Imagem - Após nadar 3 km, Daniel Cady conquista pódio em maratona aquática na Praia da Preguiça, em Salvador

Após nadar 3 km, Daniel Cady conquista pódio em maratona aquática na Praia da Preguiça, em Salvador

Imagem - Ator de 'Por Você' retoma gravações após sofrer acidente de trânsito

Ator de 'Por Você' retoma gravações após sofrer acidente de trânsito

Imagem - Morre Fernanda Fialho, criadora do 'Para Que Tabu', aos 29 anos

Morre Fernanda Fialho, criadora do 'Para Que Tabu', aos 29 anos

Para Anabel, eventuais regras sobre a vestimenta dos profissionais precisam ter critérios claros e não podem depender da avaliação subjetiva de quem controla o acesso ao tribunal.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Goiás informou que tomou conhecimento do relato e que o Gabinete Militar, responsável pelo controle de acesso, está apurando as circunstâncias do episódio.

O TJ-GO acrescentou que as equipes responsáveis pela recepção e segurança receberão uma nova orientação sobre a norma e afirmou estar à disposição da advogada e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO).

A OAB-GO informou que acompanha o caso e prestou apoio à advogada. A entidade destacou que cabe à própria Ordem disciplinar a indumentária da advocacia e afirmou manter diálogo com a direção do tribunal para aprimorar os procedimentos de acesso e evitar constrangimentos aos profissionais.

Mais recentes

Imagem - Clientes de Bradesco e Banco do Brasil relatam cartões bloqueados e limites zerados; entenda

Clientes de Bradesco e Banco do Brasil relatam cartões bloqueados e limites zerados; entenda
Imagem - Bets: R$ 1,4 bilhão ainda está nas plataformas; apostadores têm até segunda (5) para sacar

Bets: R$ 1,4 bilhão ainda está nas plataformas; apostadores têm até segunda (5) para sacar
Imagem - Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 82 milhões neste sábado (3)

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 82 milhões neste sábado (3)