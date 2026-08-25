CRIME

Advogada que viciava jovens com brindes é condenada, mas não ficará presa

PCDF apontou que casal usava esqueletos de peixe e flocos de neve impressos em 3D para catalogar drogas

Metrópoles

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:00

Bruna Calland Cerqueira Rizieri Crédito: Reprodução

A advogada Bruna Calland Cerqueira Rizieri (foto em destaque) foi condenada pela Justiça do Distrito Federal a oito anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Apesar da pena fixada em regime inicialmente fechado, o magistrado responsável concedeu à ré o direito de recorrer da sentença em liberdade.