Advogada que viciava jovens com brindes é condenada, mas não ficará presa

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Metrópoles
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:00
A advogada Bruna Calland Cerqueira Rizieri (foto em destaque) foi condenada pela Justiça do Distrito Federal a oito anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Apesar da pena fixada em regime inicialmente fechado, o magistrado responsável concedeu à ré o direito de recorrer da sentença em liberdade.
Bruna e o companheiro, Henrique Sampaio da Silva, de 39 anos, foram alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizada na quadra 504 do Sudoeste, área nobre da capital, em setembro de 2025.