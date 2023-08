Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente não recebeu dinheiro de Rolex

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou, nesta sexta-feira (18), que seu cliente não recebeu dinheiro da venda do relógio Rolex negociado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid nos Estados Unidos. A informação é da GloboNews.



Cid é investigado pela venda de joias dadas de presente à Presidência durante o mandato do ex-presidente. Conforme determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), presidentes só podem ficar com presentes "personalíssimos". Joias devem ser incorporadas ao acervo da União.